「スネークパス」は、ヘビの主人公「ヌードル」とハチドリの相棒「ドゥードル」を巧みにあやつり、障害物に巻きついたり、よじ登るといった「ヘビならではのニョロニョロとした動き」を駆使して、ギミックたっぷりのマップをクリアしていく新感覚アクションゲーム。

4つのワールドにまたがった15ステージにも及ぶマップを制覇しよう。プレイの熟練度に合わせて難易度が上がっていくので誰でも気軽に楽しむことが可能だ。

公式サイト

https://www.konami.com/games/snakepass/

