■新プレイアブルキャラクター「カムラナート」が収録されたDLC 本日販売開始!

「ファイナルファンタジーXI」に登場するキャラクター「カムラナート」を、プレイアブルキャラクターとして追加できるDLCの販売を開始いたしました。

カムラナート

FINAL FANTASY XI / Type:UNIQUE / CV:三上哲

6属性の魔法剣を巧みに使いこなし、敵に当てて性能を上げるキャラクター。触れるだけで多重のデバフを与える「エソテリック・リージョン」で敵を追い込む。原作では重商主義、中立主義を国是とする都市国家ジュノを統べる大公。人々に英傑と称えられるその裏で、壮大な野望を抱いている。

カムラナート 基本セット 800円(税抜)

キャラクター「カムラナート」が使用可能になります。また、以下のアイテムが使用可能になります。

1stフォーム「ジラートの末裔 A、B、C」

武器「サブリーメストク、フリューゲルデーゲン、デルクフ・ガラティン」

特殊チャットシンボル

2ndフォーム「ジュノ大公」セット 300円(税抜)

キャラクター「カムラナート」の2ndフォームが使用可能になります。

2ndフォーム「ジュノ大公 A、B、C」

4thウェポン「神威皇剣」100円(税抜)

キャラクター「カムラナート」の4thウェポンが使用可能になります。

※カムラナートを使用するためには基本セットの購入が必要です。

■シーズンパス販売中

順次配信される新キャラクター(計6体)やコスチューム、武器等が含まれた豪華なDLCを、お得な価格で入手できる商品です。

価格:4,000円(税抜)

追加されたダウンロードコンテンツの商品詳細はこちら

http://www.jp.square-enix.com/dffnt/dlc/

■10月18日無料アップデート内容

本日アップデートを配信しました。

新ステージ[王都インソムニア]を追加しました。

新たなストーリーを追加しました。

その他、システムの修正を行いました。

10月18日アップデートの詳細はこちら

http://blog.jp.square-enix.com/dffnt/information/2018/10/15/1018.html

(C) 2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURALOGO ILLUSTRATION:(C)2017 YOSHITAKA AMANO