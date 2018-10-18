『CoD;BO4』PS4パッケージ版の国内初週売上は22.8万本―前作を超える結果に

Treyarchが手がけるFPS『Call of Duty: Black Ops 4（コール オブ デューティ ブラックオプス 4）』のPS4パッケージ版が、国内初週（2018年10月12日～10月14日）で22.8万本売り上げたとメディアクリエイトが発表しました。なお、流通形態を問わず、販売本数にダウンロード版は含まれないとのこと。

『Black Ops』シリーズの前作にあたる『Call of Duty: Black Ops 3（同梱版含む）』の国内初週販売本数は16.5万本（PS4/PS3版の合計）。また、『Call of Duty: Black Ops 4』の前作にあたる『Call of Duty: WWII（同梱版含む）』の国内初週販売本数は16.8万本である事を考えると、さらに好調なセールスを達成しています。

『Call of Duty: Black Ops 4』は、10月12日より発売された人気FPSシリーズ最新作。シリーズで初めてバトルロイヤルモード「BLACKOUT」を搭載し、一方でストーリーキャンペーンモードを排したタイトルとしても注目を集めました。なお、本作はPS4のほかに、Xbox One/PC向けにも発売されています。