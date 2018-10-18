親子でスケート体験しませんか？＠横浜銀行アイスアリーナ

横浜銀行アイスアリーナで11月11日(日)、「親子ふれあいスケート」が開催される。神奈川区青少年指導員協議会が主催。時間は午前10時（受付は９時30分〜）から午後１時まで。神奈川区内在住・在学の小中学生と保護者１５０人が対象（申し込み多数の時は抽選）で費用は小中学生８００円、大人１１００円（貸靴料・保険料込み）となる。

スケート初心者でも参加できるイベントで、通常時料金よりも安く利用できるほか、日本スケート連盟の指導員・準指導員のレッスンも受けられる。担当者は「親子で楽しくスケートを体験しませんか」と呼びかける。

申し込みは、保護者の氏名、郵便番号、住所、電話番号、参加者全員の氏名（子ども・大人・付き添いの別を明記）、子どもは学校名、学年を記入し、【FAX】０４５・３２３・２５０２へ送る。10月26日(金)必着。問い合わせは、区役所青少年担当【電話】０４５・４１１・７０９３へ。

開催日

2018年11月11日(日)

住所

神奈川県横浜市神奈川区広台太田町１−１

費用

大人1100円、小中学生800円

問い合わせ

神奈川区役所地域振興課

電話

045-411-7093

ホームページ

http://cgi.city.yokohama.lg.jp/common/event2/event_detail.html?id=76522