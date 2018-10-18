■秋の「朧村正」セール！
絢爛絵巻和風アクションRPG「朧村正」ゲーム本編やDLCが半額でお買い求めいただける「秋の『朧村正』セール」を開催します。大変お得なキャンペーンですので、ぜひこの機会にお楽しみください！
対象商品
- 朧村正 PlayStation Vita the Best
- 通常価格（税込）3,086円
- セール価格（税込）1,500円
- DLC第一弾 元禄怪奇譚「化猫～津奈缶猫魔稿～」
- 通常価格（税込）：500円
- セール価格（税込）：250円
- DLC第二弾 元禄怪奇譚「一揆～大根義民一揆～」
- 通常価格（税込）：500円
- セール価格（税込）：250円
- DLC第三弾 元禄怪奇譚「白蛇～七夜祟妖魔忍伝～」
- 通常価格（税込）：500円
- セール価格（税込）：250円
- DLC第四弾 元禄怪奇譚「鬼娘～角隠女地獄～」
- 通常価格（税込）：500円
- セール価格（税込）：250円
PS Store商品ページ
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003302
セール期間
2018年10月18日（木）～2018年10月31日（水）
※開始時刻および終了時刻は状況により前後する場合があります。
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