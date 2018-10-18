「朧村正」PS Vita版本編とDLCがお得に購入できる「秋の半額セール」が開催！

マーベラスは、PS Vita用ソフト「朧村正」について、本日10月18日よりゲーム本編などが半額で購入できる「秋の『朧村正』セール」をPS Storeにて開催する。

■秋の「朧村正」セール！

絢爛絵巻和風アクションRPG「朧村正」ゲーム本編やDLCが半額でお買い求めいただける「秋の『朧村正』セール」を開催します。大変お得なキャンペーンですので、ぜひこの機会にお楽しみください！

対象商品

  • 朧村正 PlayStation Vita the Best
  • 通常価格（税込）3,086円
  • セール価格（税込）1,500円
  • DLC第一弾 元禄怪奇譚「化猫～津奈缶猫魔稿～」
  • 通常価格（税込）：500円
  • セール価格（税込）：250円
  • DLC第二弾 元禄怪奇譚「一揆～大根義民一揆～」
  • 通常価格（税込）：500円
  • セール価格（税込）：250円
  • DLC第三弾 元禄怪奇譚「白蛇～七夜祟妖魔忍伝～」
  • 通常価格（税込）：500円
  • セール価格（税込）：250円
  • DLC第四弾 元禄怪奇譚「鬼娘～角隠女地獄～」
  • 通常価格（税込）：500円
  • セール価格（税込）：250円

PS Store商品ページ
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003302

セール期間

2018年10月18日（木）～2018年10月31日（水）

※開始時刻および終了時刻は状況により前後する場合があります。

(C)2009, 2013 Marvelous Inc.

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