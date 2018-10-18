『Rainbow Skies』約2分半のPVをお披露目─どこかノスタルジックなファンタジーRPG

『Rainbow Skies』約2分半のPVをお披露目─どこかノスタルジックなファンタジーRPG

日本一ソフトウェアはPS4/PSVita向けシミュレーションRPG『Rainbow Skies(レインボースカイ)』のプロモーションムービーを、公式サイトおよびYouTube、ニコニコ動画内「日本一チャンネル」にて本日10月18日(木)に公開しました。

以下、リリースより引用

◆PS4/PSVita『Rainbow Skies(レインボースカイ)』プロモーションムービーを公開！

本動画は、あらすじやキャラクター、広大な世界での冒険の様子など『Rainbow Skies(レインボースカイ)』の魅力が存分に楽しめる動画となっています。ぜひご覧ください！

■ムービーショット

▼動画はこちらでご覧いただけます。

■『Rainbow Skies(レインボースカイ)』公式サイト

https://nippon1.jp/consumer/indie_spirits/rainbow_skies/

■YouTube内「日本一チャンネル」

https://youtu.be/HtamxdFrYu8

■ニコニコ動画内「日本一チャンネル」

https://www.nicovideo.jp/watch/1539744544

■『Rainbow Skies(レインボースカイ)』

ジャンル:シミュレーションRPG

対応機種:PlayStation(R)4/PlayStation(R)Vita

発売日:2018年12月20日(木)

発売元:日本一ソフトウェア

開発者:Eastasiasoft Limited / SideQuest Studios

CERO:A(全年齢対象)

■販売価格

●PlayStation(R)4

  • 通常版/ダウンロード版:4,980円(税別)/5,378円(税込)

●PlayStation(R)Vita

  • ダウンロード専用:4,980円(税別)/5,378円(税込)

公式サイト:

https://nippon1.jp/consumer/indie_spirits/rainbow_skies/

(C)2018 Eastasiasoft Limited. All Rights Reserved.Published by Nippon Ichi Software, Inc. for Japan region.

monnchi

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