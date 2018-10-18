『Rainbow Skies』約2分半のPVをお披露目─どこかノスタルジックなファンタジーRPG

日本一ソフトウェアはPS4/PSVita向けシミュレーションRPG『Rainbow Skies(レインボースカイ)』のプロモーションムービーを、公式サイトおよびYouTube、ニコニコ動画内「日本一チャンネル」にて本日10月18日(木)に公開しました。
以下、リリースより引用
◆PS4/PSVita『Rainbow Skies(レインボースカイ)』プロモーションムービーを公開！
本動画は、あらすじやキャラクター、広大な世界での冒険の様子など『Rainbow Skies(レインボースカイ)』の魅力が存分に楽しめる動画となっています。ぜひご覧ください！
■ムービーショット
▼動画はこちらでご覧いただけます。
■『Rainbow Skies(レインボースカイ)』公式サイト
https://nippon1.jp/consumer/indie_spirits/rainbow_skies/
■YouTube内「日本一チャンネル」
■ニコニコ動画内「日本一チャンネル」
https://www.nicovideo.jp/watch/1539744544
■『Rainbow Skies(レインボースカイ)』
ジャンル:シミュレーションRPG
対応機種:PlayStation(R)4/PlayStation(R)Vita
発売日:2018年12月20日(木)
発売元:日本一ソフトウェア
開発者:Eastasiasoft Limited / SideQuest Studios
CERO:A(全年齢対象)
■販売価格
●PlayStation(R)4
- 通常版/ダウンロード版:4,980円(税別)/5,378円(税込)
●PlayStation(R)Vita
- ダウンロード専用:4,980円(税別)/5,378円(税込)
公式サイト:
(C)2018 Eastasiasoft Limited. All Rights Reserved.Published by Nippon Ichi Software, Inc. for Japan region.
monnchi