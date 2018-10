『Rainbow Skies』約2分半のPVをお披露目─どこかノスタルジックなファンタジーRPG

日本一ソフトウェアはPS4/PSVita向けシミュレーションRPG『Rainbow Skies(レインボースカイ)』のプロモーションムービーを、公式サイトおよびYouTube、ニコニコ動画内「日本一チャンネル」にて本日10月18日(木)に公開しました。

以下、リリースより引用

(C)2018 Eastasiasoft Limited. All Rights Reserved.Published by Nippon Ichi Software, Inc. for Japan region.

monnchi