■広大な大地を巡るどこか懐かしいシミュレーションRPG「Rainbow Skies」プロモーションムービー公開!

本動画は、あらすじやキャラクター、広大な世界での冒険の様子など、「Rainbow Skies(レインボースカイ)」の魅力が存分に楽しめる動画となっています。ぜひご覧ください!

ニコニコ動画内「日本一チャンネル」

https://www.nicovideo.jp/watch/1539744544

(C)2018 Eastasiasoft Limited. All Rights Reserved.Published by Nippon Ichi Software, Inc. for Japan region.