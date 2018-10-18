声優アーティスト・水樹奈々さん38thシングル「NEVER SURRENDER」表題曲のショートver.MV公開！収録楽曲の先行配信も

声優アーティストの水樹奈々さんが2018年10月24日(水)に発売する、2ヶ月連続のニューシングル第2弾「NEVER SURRENDER」より、表題曲のミュージッククリップ（Short Ver.）が公開！
楽曲の歌詞ともリンクする雨と夜のシチュエーションの中、想いを爆発させるように歌う叙情的なMVが完成しました。
また、表題曲「NEVER SURRENDER」、そして4曲目に収録される「嘆きの華」の先行配信が開始。10月17日(水)よりanimelo mixにて独占配信、その他各サイト･アプリは10月19日(金)より配信が予定されています。
「NEVER SURRENDER」には、10月19日(金)公開の劇場版アニメ『魔法少女リリカルなのはDetonation』主題歌「NEVER SURRENDER」をはじめ、同挿入歌の「GET BACK」、また水樹さんの地元である愛媛県が舞台の映画『ふたつの昨日と僕の未来』主題歌「サーチライト」、そして自身も声優として参加するTVアニメ『軒轅剣 蒼き曜』オープニングテーマ「嘆きの華」の全4曲が収録。
「NEVER SURRENDER」「嘆きの華」先行配信情報
10月24日発売の38th Single「NEVER SURRENDER」より、「NEVER SURRENDER」と「嘆きの華」の先行配信が決定！
＜配信スケジュール＞
★2018年10月17日（水）
animelo mix
★2018年10月19日（金）
iTunes
mora
レコチョク
他
38th Single商品概要
『NEVER SURRENDER』
発売日：2018年10月24日
品番：KICM-1889
価格：￥1,204＋税
初回製造盤：特殊カラーケース仕様予定
【収録内容】
01. NEVER SURRENDER
作詞：水樹奈々 作曲：加藤裕介 編曲：加藤裕介
★劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」主題歌
02. GET BACK
作詞：矢吹俊郎 作曲：HAMA-kgn 編曲：EFFY
★劇場版アニメ「魔法少女リリカルなのは Detonation」挿入歌
03. サーチライト
作詞：水樹奈々・藤森真一（藍坊主） 作曲：藤森真一（藍坊主） 編曲：藤間 仁（Elements Garden）
★映画「ふたつの昨日と僕の未来」主題歌
04. 嘆きの華
★TVアニメ「軒轅剣 蒼き曜」オープニングテーマ
作詞：岩里祐穂 作曲：吉木絵里子, 華原大輔 編曲：吉木絵里子, 華原大輔
弦編曲：前嶋康明
【主題歌】劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation 主題歌「NEVER SURRENDER」/水樹奈々
LIVE INFORMATION
水樹奈々、6年ぶりとなる第3弾フルオーケストラライブ開催決定！！
☆「NANA MIZUKI LIVE GRACE 2019 -OPUS Ⅲ-」情報
日程：2019年1月19日(土)・20日(日)
会場：さいたまスーパーアリーナ
☆「NANA MUSIC LABORATORY 2019 ～ナナラボ～」情報
日程：2019年3月23日(土)昼夜2回公演
会場：愛媛・ひめぎんホール（愛媛県県民文化会館・メインホール）＜昼／夜2回公演＞
※37th Single（昼公演）／38th Single（夜公演）購入者を対象にチケット抽選販売を実施致します。