■ハロウィンセール

「ハロウィンセール」は2018年10月18日(木)から2018年10月31日(水)までの期間限定で、主にPS4の人気タイトルをはじめ、ゾンビやホラー、ミステリーなどハロウィンを彩る要素を含んだ100タイトル以上の名作が、お求めになりやすい価格でご購入いただけるセールです。さらに、PS Plus加入者は最大85%OFFでご購入いただけます。

「ハロウィンセール」対象タイトル(一部)

PS4「BIOHAZARD 7 resident evil」(カプコン)

通常販売価格 2,990円→2,242円(25%OFF)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA03839_00-BH70000000000001

PS4「Bloodborne The Old Hunters Edition」(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)

通常販売価格 4,309円→3,016円(最大30%OFF ※1)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-CUSA03014_00-BLOODBORNE0000JP

PS4「CRYSTAR -クライスタ-」(フリュー)

通常販売価格 8,618円→7,325円(15%OFF)

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA09268_00-0000000000000000

PS4「東亰ザナドゥ eX+」(日本ファルコム)

通常販売価格 5,980円→1,794円(最大70%OFF ※2

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0425-CUSA04888_00-TOKYOXANADUPS4SP

※1「Bloodborne The Old Hunters Edition」は、PS Plus加入者限定の割引率を表記しております。PS Plusに未加入者は、本タイトルを通常販売価格の20%OFFでご購入いただけます。

※2「東亰ザナドゥ eX+」は、PS Plus 加入者限定の割引率を表記しております。PS Plusに未加入者は、本タイトルを通常販売価格の60%OFFでご購入いただけます。

「ハロウィンセール」の対象タイトル一覧はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003324/1

■PlayStation Vitaタイトルセール

また、同日2018年10月18日(木)から2018年10月27日(土)までの期間限定で、「PlayStation Vitaタイトルセール」を実施いたします。期間中はPS VitaとPSPのタイトルが1,000円以下や半額以下のお買い求めになりやすい価格でご購入いただけます。

「PS Vitaタイトルセール」の対象タイトル一覧はこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003325/1