今年の夏にBEMANIを盛り上げた「BEMANI SUMMER GREETINGS」の楽曲がノスタルジアで遊べるようになります！期間限定で島選択画面に”新たな島”が出現！島を訪れて「BEMANI SUMMER GREETINGS」の楽曲を解禁しよう！
新たな島1.「Early Summer Island」
実施期間：10月18日（木）10:00～11月14日（水）29:00
解禁楽曲
- 星座が恋した瞬間を。/BEMANI Sound Team”DJ TOTTO feat.MarL”
- SUPER SUMMER SALE/BEMANI Sound Team”U1 overground”
新たな島2.「Mid-Summer Island」
実施期間：10月25日（木）10:00～11月14日（水）29:00
解禁楽曲
- 風鈴花火/BEMANI Sound Team”劇団レコード”feat.結良まり
- Life is beautiful/BEMANI Sound Team”猫叉Master”
■追加情報
本日から、高難易度の“Real”譜面で遊べる楽曲が2曲追加されました！より一層ハイレベルなプレーをお楽しみいただけます。
- 10月18日（木）10:00～neko fun jitter/Neko M@mma Team
- 10月25日（木）10:00～コネクト
(C)Konami Amusement