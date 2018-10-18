「ノスタルジア Op.2」に「BEMANI SUMMER GREETINGS」の楽曲が追加！“Real”譜面の追加でやり込み要素も

コナミアミューズメントは、アーケードゲーム「ノスタルジア Op.2」に「BEMANI SUMMER GREETINGS」の楽曲を追加した。

今年の夏にBEMANIを盛り上げた「BEMANI SUMMER GREETINGS」の楽曲がノスタルジアで遊べるようになります！期間限定で島選択画面に”新たな島”が出現！島を訪れて「BEMANI SUMMER GREETINGS」の楽曲を解禁しよう！

新たな島1.「Early Summer Island」

実施期間：10月18日（木）10:00～11月14日（水）29:00

解禁楽曲

  • 星座が恋した瞬間を。/BEMANI Sound Team”DJ TOTTO feat.MarL”
  • SUPER SUMMER SALE/BEMANI Sound Team”U1 overground”

新たな島2.「Mid-Summer Island」

実施期間：10月25日（木）10:00～11月14日（水）29:00

解禁楽曲

  • 風鈴花火/BEMANI Sound Team”劇団レコード”feat.結良まり
  • Life is beautiful/BEMANI Sound Team”猫叉Master”

■追加情報

本日から、高難易度の“Real”譜面で遊べる楽曲が2曲追加されました！より一層ハイレベルなプレーをお楽しみいただけます。

  • 10月18日（木）10:00～neko fun jitter/Neko M@mma Team
  • 10月25日（木）10:00～コネクト

(C)Konami Amusement

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