イ・サンヒが単独首位発進　石川遼は3打差8位で2日目へ

＜ブリヂストンオープン 初日◇18日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース・千葉県（7119ヤード・パー71）＞
本日18日（木）に開幕した国内男子ツアー「ブリヂストンオープン」初日の競技が終了し、韓国のイ・サンヒが1イーグル・6バーディ・2ボギー「65」をマーク。6アンダー・単独首位発進を決めた。
1打差2位タイに出水田大二郎と浅地洋佑。2打差4位タイに重永亜斗夢、シニア賞金ランク1位のプラヤド・マークセン（タイ）ら4人が続いた。
石川遼は5連続を含む7つのバーディ（2ボギー・1ダブルボギー）を奪取し、3アンダー・8位タイの好位置で2日目を迎える。
昨年覇者の時松隆光は2アンダー・16位タイ、先週の「日本オープン」でツアー初優勝を挙げた稲森佑貴は1オーバー・58位タイだった。今季5戦目の尾崎将司は、3バーディ・6ボギー・1ダブルボギーの「76」。5オーバー・93位タイで初日を終えた。
【初日の順位】
1位：イ・サンヒ（-6）
2位T：出水田大二郎（-5）
2位T：浅地洋佑（-5）
4位T：重永亜斗夢（-4）
4位T：プラヤド・マークセン（-4）
4位T：ブラッド・ケネディ（-4）
4位T：カン・キョンナム（-4）
8位T：石川遼（-3）他