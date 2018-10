秋アニメ『寄宿学校のジュリエット』fripSideが歌うOPテーマのCDジャケットが公開！　初回限定盤の特典BDにはライブ映像を収録！

fripSideのニューシングル「Love with You」のジャケットが公開となりました。本シングルは現在放送中のTVアニメ『寄宿学校のジュリエット』のOPテーマとして放送中です。爽やかでいてほのかに切なさが漂う微妙なニュアンスを南條愛乃さんのボーカルが見事に表現しています。

なお、初回限定盤の特典Blu-rayには昨年12月3日に幕張メッセで開催されたライブ「fripSide 15th Anniversary Tour 2017-2018 "crossroads" supported by animelo mix」のday2の模様が収録されています。

リリース情報

fripSide ニューシングル「Love with You」

TVアニメ「寄宿学校のジュリエット」オープニングテーマ

2018.11.7発売

○初回限定盤(CD+Blu-ray)GNCA-0537 3,500(+tax)

○初回限定盤(CD+DVD)GNCA-0538 1,800(+tax)

【主題歌】TV 寄宿学校のジュリエット OP「Love with You」/fripSide 初回限定盤 BD付

○通常盤(CD)GNCA-0539 1,200(+tax)

【主題歌】TV 寄宿学校のジュリエット OP「Love with You」/fripSide 通常盤

【収録曲】

1.Love with You*TVアニメ『寄宿学校のジュリエット』OPテーマ

2.Blue Moon

3.Love with You<instrumental>

4.Blue Moon<instrumental>

○初回限定盤 特典Blu-ray収録内容

・Love with You MV

・Love with You MV Making

・SPOT

・fripSide 15th Anniversary Tour 2017-2018 "crossroads" supported by animelo mix(2017.12. 3[sun]千葉・幕張メッセ展示ホール7・8)day2“crossroads”

○初回限定盤 特典DVD収録内容

・Love with You MV

・Love with You MV Making

・SPOT

ツアー情報

fripSide Concert Tour 2018-2019 -infinite synthesis 4-

【2018年】

●12月24日(月・祝) わくわくホリデーホール(札幌市民ホール)

【2019年】

●1月12日(土) 大阪国際会議場グランキューブ大阪メインホール

●1月14日(月・祝) 福岡市民会館

●2月11日(月・祝) 一宮市民会館

●3月8日(金) パシフィコ横浜国立大ホール

●3月9日(土) パシフィコ横浜国立大ホール

TVアニメ『寄宿学校のジュリエット』作品情報

2018年10月5日(金)よりMBS・TBS・BS-TBS「アニメイズム」枠にて放送開始!

MBS 10月5日より毎週金曜深夜1:55~

TBS 10月5日より毎週金曜深夜1:25~

BS-TBS 10月6日より毎週土曜深夜1:00~

※都合により放送日時は変更になる場合がございます。

Amazon Prime Video にて放送に先駆けて日本・海外独占配信決定!

※中国本土の配信は除きます。

【キャスト】

犬塚:小野友樹

ペルシア:茅野愛衣

蓮季:佐倉綾音

シャル:嶋村 侑

胡蝶:日高里菜

手李亞:小倉 唯

スコット:神谷浩史

丸流:杉田智和

土佐:細谷佳正

古羊:下野 紘

アビ:立花慎之介

ソマリ:喜多村英梨

ケット:興津和幸

サイベル:上坂すみれ

レックス:星野貴紀

獅子:飯田里穂

歩米良:本渡 楓

藍瑠:小野大輔

【スタッフ】

原作:金田陽介(講談社「週刊少年マガジン」連載)

監督:宅野誠起

助監督:臼井文明

シリーズ構成・脚本:吉岡たかを

キャラクターデザイン:森本由布希

美術設定:青木智由紀、イノセユキエ

美術監督:齋藤幸洋

色彩設計:野地弘納

撮影監督:田村 仁

編集:吉武将人

音響監督:鶴岡陽太

音響効果:森川永子

音楽:横山 克

アニメーション制作:ライデンフィルム

製作:寄宿学校のジュリエット製作委員会

【OP/EDテーマ】

オープニングテーマ:fripSide「Love with You」

エンディングテーマ:飯田里穂「いつか世界が変わるまで」

【イントロダクション】

この恋は、秘密――。

寄宿学校、ダリア学園。

孤島に佇むこの名門校には、敵対する2つの国の生徒が通い、

日々、争いを繰り返していた……。

そんな状況の中、

東和国寮の1年生リーダー、犬塚露壬雄と、

ウェスト公国寮の1年生リーダー、ジュリエット・ペルシアは、

実は秘密の恋人同士!

犬塚の告白ではじまったこの恋は、

学園中の誰にも! 絶対!! 何があっても!!!

バレちゃダメ!

「別冊少年マガジン」での連載開始時から話題沸騰の学園ラブコメ。

その爆発的な人気は、「週刊少年マガジン」への異例の電撃移籍を経て、

今なお加速中。

最新7巻までの累計部数は100万部を突破!

TVアニメは、『恋と嘘』や『アルスラーン戦記』を手掛けたライデンフィルムが制作。

監督に『山田くんと7人の魔女』『恋と嘘』の宅野誠起、

シリーズ構成に『四月は君の嘘』『7つの大罪 戒めの復活』の吉岡たかをを迎え、

他にも注目のスタッフが大集結!

絶対内緒の学園ラブコメ、開幕!!!

【キャラクター】

●犬塚露壬雄(いぬづか ろみお) CV.小野友樹

東和国寮・黒犬の寮(ブラックドギーハウス)の1年生リーダー。

喧嘩は強いが頭は悪い。誠実だけど人相は悪い。不器用だけど、純情一途。初等部のころからずっとペルシアに秘密の片思いをしていた。

●ジュリエット・ペルシア CV.茅野愛衣

ウェスト公国寮・白猫の寮(ホワイトキャッツハウス)の1年生リーダー。

文武両道、気高くて心優しく、人望も厚い完璧美少女。真面目すぎてたまに融通が利かない。ウェスト貴族の一人娘で、家督を継ぐのが目標。

●狛井蓮季(こまい はすき) CV.佐倉綾音

東和国寮・黒犬の寮(ブラックドギーハウス)の1年生。

犬塚の幼なじみ。成績優秀で面倒見もいいため、寮生たちから人気がある。今でこそ活発だが、初等部のころは内気で病弱だった。

●シャルトリュー・ウェスティアCV.嶋村 侑

ウェスト公国寮・白猫の寮(ホワイトキャッツハウス)の1年生。

ウェスト公国の王女。頭脳明晰、運動神経抜群、社交性良し、と超ハイスペック。ただし、超絶わがまま。通称「ウェストの暴姫(タイラントプリンセス)」。

●王胡蝶(わんこちょう) CV.日高里菜

東和国寮・黒犬の寮(ブラックドギーハウス)の監督生(プリフェクト)の一人。

薬学を扱う天才児として認められ14才でトビ級の高等部2年生に在籍。

双子の妹に手李亞がいる。お調子者だが妹のことを大切に思っている。

●王手李亞(わんてりあ) CV.小倉 唯

東和国寮・黒犬の寮(ブラックドギーハウス)の監督生(プリフェクト)の一人。

工学を扱う天才児として認められ14才でトビ級の高等部2年生に在籍。

双子の姉に胡蝶がいる。極度の人見知りで恥ずかしがり屋。

【原作】

著者:金田陽介

「週刊少年マガジン」(講談社刊)連載中

原作コミックス『寄宿学校のジュリエット』1~8巻 発売中

最新9巻 9月14日(金)発売!

TVアニメ『寄宿学校のジュリエット』公式サイト

TVアニメ『寄宿学校のジュリエット』公式Twitter:@juliet_anime

『寄宿学校のジュリエット』原作公式サイト