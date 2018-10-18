100タイトル以上の名作が最大85%OFF！「ハロウィンセール」＆「PS Vitaタイトルセール」開催中

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは「ハロウィンセール」と「PS Vitaタイトルセール」を、日本国内のPlayStation Storeにて本日10月18日(木)から開始しています。
以下、リリースより引用
◆ハロウィンセール
「ハロウィンセール」は2018年10月18日(木)から2018年10月31日(水)までの期間限定で、主にPlayStation(R)4(PS4(R))の人気タイトルをはじめ、ゾンビやホラー、ミステリーなどハロウィンを彩る要素を含んだ100タイトル以上の名作が、お求めになりやすい価格でご購入いただけるセールです。さらに、PlayStation(R)Plus(PS Plus)加入者は最大85%OFFでご購入いただけます。
■PS4(R)「ハロウィンセール」対象タイトル(一部)
●『BIOHAZARD 7 resident evil』(株式会社カプコン)
通常販売価格2,990円⇒2,242円(25%OFF)
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-CUSA03839_00-BH70000000000001
●『Bloodborne(R) The Old Hunters Edition』(株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)
通常販売価格4,309円⇒3,016円(最大30%OFF※)
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-CUSA03014_00-BLOODBORNE0000JP
※『Bloodborne(R) The Old Hunters Edition』は、PS Plus加入者限定の割引率を表記しております。PS Plusに未加入者は、本タイトルを通常販売価格の20%OFFでご購入いただけます。
●『CRYSTAR -クライスタ-』(フリュー株式会社)
通常販売価格8,618円⇒7,325円(15%OFF)
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA09268_00-0000000000000000
●『東亰ザナドゥ eX+』(日本ファルコム株式会社)
通常販売価格5,980円⇒1,794円(最大70%OFF※)
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0425-CUSA04888_00-TOKYOXANADUPS4SP
※『東亰ザナドゥ eX+』は、PS Plus加入者限定の割引率を表記しております。PS Plusに未加入者は、本タイトルを通常販売価格の60%OFFでご購入いただけます。
▼「ハロウィンセール」の対象タイトル一覧はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003324/1
◆PS Vitaタイトルセール
2018年10月18日(木)から2018年10月27日(土)までの期間限定で、「PS Vitaタイトルセール」を実施いたします。期間中はPS VitaとPSP(R)(PlayStation(R)Portable)のタイトルが1,000円以下や半額以下のお買い求めになりやすい価格でご購入いただけます。
▼「PS Vitaタイトルセール」の対象タイトル一覧はこちら
https://store.playstation.com/ja-jp/grid/PN.CH.JP-PN.CH.MIXED.JP-CATEGORY00003325/1
この機会にぜひ、PS4(R)やPS Vitaの人気タイトルをお得にお楽しみください。
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monnchi