日本多地樱花深秋反季开花 或受台风与盐害影响

日本多地樱花深秋反季开花

【共同社10月18日电】“明明是10月，樱花却开了。”日本千叶市的民间气象公司“weathernews”以本公司应用软件（APP）用户为对象的调查结果显示，从北海道到九州有354人反映说“染井吉野樱开花了”。据分析原因是台风的强风与盐害，专家表示“如此大范围地反季节开花实属罕见”。

据weathernews介绍，9日前后起接到了开花的目击信息，12日至14日对周边是否有樱花绽放实施了问卷调查。以关东南部、东海和近畿地区为主，“开花”的回答引人注目。此外，埼玉县等内陆居民也提供了樱花绽放的信息。共有10490人作出回答。

公益财团法人“日本花之会”（东京）主任研究员和田博幸介绍称，长出嫩叶后一种抑制生长的植物激素“脱落酸”会从叶子被输送至花芽，从而阻碍开花，但9月30日～10月1日今年第24号台风“潭美”纵贯日本列岛，强风与盐害导致叶子脱落，再加上来自南方的温暖气流导致气温上升，估计因此开了花。

和田指出：“此前也有樱花在这个季节绽放的情况，但今年范围较广。”他还表示：“大概不会对明春的樱花景色造成明显影响。然而有强风导致大树枝折断的，今后会趋于腐化，养护工作很重要。”

16日，位于仙台市青叶区的仙台城（青叶城）遗址也发现了垂樱绽放。（完）