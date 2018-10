■「銀魂」コラボイベント第2弾!KOFのファイターに扮した「エリザベス(?)」を倒して豪華コラボアイテムと交換しよう!

「KOF ALLSTAR」の世界に、大人気アニメ「銀魂」のキュートで高スペックな地球外生物「エリザベス(?)」が登場するイベントクエスト、「自分に似たヤツは世の中に3人はいるらしいがさすがにこのイベントは似たヤツ多すぎ」を開催いたします。

「KOF ALLSTAR」のファイターに扮した「エリザベス(?)」を倒すと、専用メダルの「エリザべダル」を獲得できます。獲得した「エリザベダル」は、「神楽」のソウルや銀魂ファイターガチャチケット、銀魂ファイターソウルなどの豪華コラボアイテムと交換することができます。この機会にイベントに参加して、コラボファイターの獲得や育成をお楽しみください。

■★5「神楽」や★5「近藤 勲」を獲得できる「銀魂」コラボ記念イベント開催中!

ログイン1日目から★5「神楽」を獲得できるログインイベントや、コラボファイター★5「近藤 勲」を獲得できるコラボ限定クエスト「ひとくちにKOFっていってもシリーズが多すぎて話が噛み合わないことがあるから気をつけろ!」等を開催しております。本イベントでは、ファイターの獲得だけでなく各種育成素材やコラボガチャのチケットなどを手に入れられます。

本アップデートの詳細については、コラボ特設サイトや公式サイトのお知らせにて紹介しておりますので、ご確認ください。

コラボ特設サイト

https://kofallstar.netmarble.jp/event/gintama/

(C)空知英秋/集英社·テレビ東京·電通·BNP·アニプレックス(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C)Netmarble Corp. & Netmarble Neo Inc. 2018 All Rights Reserved.