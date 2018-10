■プレミアムガチャに新SSRカード【マジックショー】が登場!

プレミアムガチャは、新SSRカード【マジックショー】の出現確率が他SSRカードよりも高くなっております。プレミアム11連ガチャ利用時には、お得なアイテムと交換できる「ガチャチップ【マジックショー】」が入手できます。また、SSR出現時には【マジックショー】が確定となるお得なステップアップガチャも併せて開催いたします。

期間:2018年10月19日(金)15時~2018年10月30日(火)12時59分まで

SSRカード【マジックショー】イラスト一覧

(C) 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.