横峯さくら18位、上原彩子は66位　A・ジュタヌガーンが首位

＜ビュイック LPGA上海 初日◇18日◇チージョン・ガーデンGC・中国（6729ヤード・パー72）＞
中国で行われている米国女子ツアー「ビュイック LPGA上海」初日が行われ、6アンダーをマークしたアリヤ・ジュタヌガーン（タイ）が単独首位発進を決めた。1打差の2位タイにダニエル・カン（米国）、キム・セヨン（韓国）が続く。
横峯さくらは3バーディ・1ボギーの2アンダー・18位タイで2日目へ。上原彩子は1バーディ・5ボギーの4オーバー・67位タイと出遅れた。なお畑岡奈紗は今大会には出場していない。
今年の「日本女子オープン」を制したユ・ソヨン（韓国）は3アンダー・10位タイからのスタート。日本ツアーにも出場する“中国美女ゴルファー”セキ・ユウティンは、3オーバー・60位タイで初日の競技を終えた。
【初日の成績】
1位：アリヤ・ジュタヌガーン（-6）
2位T：ダニエル・カン（-5）
2位T：キム・セヨン（-5）
4位T：ミンジー・リー（-4）
4位T：リゼット・サラス（-4）
4位T：ポーラ・クリーマー（-4）
4位T：リディア・コ（-4）
4位T：リュウ・ウェンボ（-4）
4位T：ライアン・オトゥール（-4）