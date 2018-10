■クロスオーバーキャラと神話が交差する新たな物語

本作のストーリーでは、従来の「北欧神話」とは異なり、クロスオーバー要素が加わったことで、「クロスオーバー」キャラと「神話」が交差する、新たな神話の物語が描かれております。神々が住まう世界アスガルドを舞台に、オーディンによって召喚された英雄達の戦いが繰り広げられます。

多彩な攻撃による迫力満点のバトル!

本作のバトルでは、武器によるスキルや特定のキャラクターを召喚してスキルを発動させることで、ヒットポイントを回復したり、敵を攻撃することができます。

マルチプレイ機能で一緒に冒険

本作のバトルでは、パーティシステムを活用して、マルチプレイが可能です。ユーザー同士の会話が楽しめるほか、ソロプレイで難しいクエストも協力して迫りくる強敵を撃破していきましょう。

■リリース記念キャンペーンも続々開催!

本作の事前登録者数が5万人を突破したことを受けて、ゲーム開始直後よりガチャ5回分相当の「フラグメント」をプレゼントいたします。

プレゼント内容:フラグメント:2500個

受け取り期間:サービス開始~2018/11/18(日)23:59まで

また、期間中にログインすると、毎日「フラグメント 100」と3種類の「強化素材(小)×3」などがもらえるキャンペーンを実施いたします。この機会にぜひ毎日プレゼントを受け取ってガチャを利用したり、キャラクターを強化しましょう。

期間:サービス開始~2018/11/18(日)23:59

プレゼント内容

フラグメント:100個(1日1回受取可)

武器強化素材(小):3個(1日1回受取可)

防具強化素材(小):3個(1日1回受取可)

アクセサリー強化素材(小):3個(1日1回受取可)など

※上記期間中にログインしてくださった方を対象にプレゼントボックスにプレゼントいたします。

■中村悠一さん、花江夏樹さんのサイン色紙を抽選でプレゼント

「ゲシュタルト・オーディン」公式Twitterにて、フォロー&リツイートキャンペーンを実施中です。当アカウントをフォローしてリツイートしてくれた方の中から抽選で、中村悠一さん(獅子王カケル役)と花江夏樹さん(綾小路ヒカル役)のサインをそれぞれ各2名様にプレゼントします。

フォロー&リツイートキャンペーンの詳細

https://official.gestaltodin.jp/tw/

(C) Aiming Inc. /SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.(C)2001,2007,2018 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ