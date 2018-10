コナミ、PS4/スイッチ『スネークパス』を10月25日より配信─蛇になってニョロっと攻略？

コナミデジタルエンタテインメントは、PS4/ニンテンドースイッチ向けアクションゲーム『スネークパス』を10月25日より、ダウンロード専用で配信すると発表しました。

本作はヘビのキャラクターを操作し、「ヘビならではのニョロニョロとした動き」を駆使して、ギミックたっぷりのマップをクリアしていく新感覚アクションゲームです。

以下、公式ページより引用

あいつがニョロニョロやってくる! ヘビの主人公「ヌードル」を操作してギミックたっぷりのマップを 巻きついたり、よじ登ったりしてクリアしていく、新感覚アクションゲーム 「スネークパス」の世界にようこそ! ナゾの侵略者が「ヘイヴン・トール」の平穏をおびやかしたとき、もっともそれっぽくない主人公が世界を救う。 さぁ、ハチドリの相棒「ドゥードル」といっしょに冒険へ出よう! そして、開くのゲートクラッシャーをやっつけよう! 新感覚くねくねアクション! スネークパスの世界では「スネーク物理」と呼ばれる独特の物理法則を採用。 グルグルととぐろで巻き付きプレイ 「ヌードル」と「ドゥードル」の冒険の舞台「ヘイヴン・トール」への道のりは変化に富んだ楽しい仕掛けがいっぱい! さぁ、ニョロっと冒険にでかけよう 不思議に満ちた冒険の世界は「ヘイヴン・トール」の頂上から奥深くまで広がっています。

『スネークパス』が10月25日配信開始予定。価格は各2,980円(税抜)です。

(C) 2018 Sumo Digital Ltd. All rights reserved. 'Snake Pass' and the 'Snake Pass' logo are trademarks or registered trademarks of Sumo Digital Ltd.

histrica_alice