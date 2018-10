メイクブラシ「リラックマクマノフデ（熊野筆）」がハロウィン仕様に！ふわっふわのリラックマにメロメロ～

人気キャラクター「リラックマ」と、日本一の筆産地、広島県熊野町の「熊野筆」がコラボレーションした、メイクブラシ「リラックマクマノフデ(熊野筆)」から、ハロウィン仕様の生産数限定品が登場!

©2018 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

10月17日(水)より、オンラインストア「ヒキダシストア」にて、「[リラックマフェイス] フェイスブラシ」2タイプの予約受付がスタートしました。

ふわっふわのリラックマ♡極上の肌あたりのフェイスブラシ

毛先を切らずに揃える、伝統の書筆の製法を今に受け継ぐ熊野の職人が、きめ細かく丁寧な手仕事により作り上げた、極上の肌あたりのメイクブラシ「リラックマクマノフデ」。

ブラシの穂首は、3色の原毛1本1本を丁寧に整えていくことで、リラックマの顔を毛先に描き出しているのだとか。

見てください、このふわっふわのリラックマの可愛らしいこと! 思わず頬ずりしたくなってしまいそう!?

緻密な手仕事により表現された「[リラックマフェイス] フェイスブラシ」は、熊野の職人の熟練した技術のなせるワザ、まさに工芸品と呼ぶにふさわしい逸品ではないでしょうか。

ハロウィン仕立て!かぼちゃに見立てた、ころんと丸い持ち手も可愛い

そして、かぼちゃに見立てたという木軸がまたキュート。ころんとした形状もメイクの時に、持ちやすそうですね。

種類は、オレンジとナチュラルの2タイプ。

さらに、パッケージも可愛いハロウィン仕様に。熊野産の優れた品質の証「熊野筆ブランドマーク」証紙も添付されているから、プレゼントにもよさそうですね。リラックマと一緒に極上のメイクタイムはいかがでしょうか。

■「リラックマクマノフデ(熊野筆)[リラックマフェイス] フェイスブラシ Halloween」

種類:オレンジ、ナチュラル

生産地:広島県安芸郡熊野町

価格:各5500円(税別)

予約受付:10月17日(水)より

発売日:10月25日(木)頃より順次お届け予定

「ヒキダシストア」 https://hkds.tokyo/