京阪 京都東山・洛北へ行楽シーズン臨時列車

11月3日(土)〜25日(日)の9日間

京阪電気鉄道は、11月3日(土・祝)から25日(日)までの土曜・日曜・祝日に、午前の京都方面への移動時間帯に淀屋橋発出町柳行きの臨時快速特急「洛楽」を2本、寝屋川市発出町柳行きの臨時快速急行を1本、また午後の大阪方面へ帰宅時間帯に三条発中之島行きと出町柳発中之島行きの臨時特急を各1本、それぞれ増発運転。

臨時列車概要

《運転日》

11月：3日(土・祝) 4日(日) 10日(土) 11日(日) 17日(土) 18日(日) 23日(金・祝) 24日(土) 25日(日)

《午前》

《午後》

下り：三条発 → 中之島行き 臨時特急1本

三条駅発 17:19 → 中之島駅着 18:16

停車駅：三条、祇 園四条、七条、丹波橋、中書島、樟葉、枚方市、京橋、天満橋、なにわ橋、大江橋、渡辺橋、中之島の各駅

※通勤車8両編成、または通勤車7両編成で運転します

下り：出町柳発 → 中之島行き 臨時特急1本

出町柳駅発 17:43 → 中之島駅着 18:46

停車駅：出町柳、三条、祇 園四条、七条、丹波橋、中書島、樟葉、枚方市、京橋、天満橋、なにわ橋、大江橋、渡辺橋、中之島の各駅

※3000系車両 8 両編成で運転します

紅葉シーズンの恒例ですね。