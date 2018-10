キンプリ：エーデルローズ生の新曲はクリスマスソング　「ドラマチックLOVE」クリスマスアレンジも

アニメ「KING OF PRISM」シリーズのビジュアル(C)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/キングオブプリズムSSS製作委員会

人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」に登場するエーデルローズ生らが歌う新曲「KING OF PRISM X’mas Winter Eyes/Happy Happy Birthday!」を収録したシングルCDが12月19日に発売されることが18日、明らかになった。

新曲「Winter Eyes」はクリスマスソングで、昨年9月に発売された「KING OF PRISM -PRIDE the HERO- Song&Soundtrack」に収録された劇場版主題歌「Vivi℃ Heart Session!」以来となるエーデルローズ生7人の新曲となる。

ゲーム「KING OF PRISM プリズムラッシュ!LIVE」の楽曲「Happy Happy Birthday!」のフルサイズ版や劇場版アニメ「KING OF PRISM by PrettyRhythm」の主題歌「ドラマチックLOVE」のクリスマスアレンジバージョンも収録される。価格は1800円。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。16年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、17年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。新作は、全12話のテレビアニメが19年春に放送されるほか、テレビ放送に先駆けて、3話ごと全4編の劇場編集版が上映される。