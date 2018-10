■キュートなデビルが「Trick or Treat」♪

ハロウィン衣装の「芭蕉」&「夕焼」が登場するガチャ開催!他にも、同時開催の「シノビマスターズ」で役立つカードが手に入る!

今回のガチャは、キュートなデビルのハロウィン衣装を着た「芭蕉」と「夕焼」が登場!「芭蕉」と「夕焼」は、同時開催の第6回「シノビマスターズ」で役に立つ「陽」のカードで、他のカードに比べて出現率が高くなっています。

他にも、「シノビマスターズ」で役に立つ忍法や秘伝忍法を持つシノビ少女達も登場しますので、この機会に手に入れて、「シノビマスターズ」を優位に戦いましょう♪詳細は、ゲーム内のお知らせや公式Twitterでチェック!

【UR芭蕉(プチデビル)】

【UR夕焼(プチデビル)】

開催期間

2018年10月31日(水)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

■最胸のチームを目指して戦え!第6回「シノビマスターズ」開幕!

最強の称号「シノビマスター」。その称号を得るために、日々の厳しい訓練や忍務に挑むシノビ少女たちの咲き誇る時が来た!第6回「シノビマスターズ」開幕!

今回の「シノビマスターズ」は、前回に比べて対戦相手がより自分にマッチした形で登場します。より戦いやすくなった「シノビマスターズ」をぜひお楽しみください!

「シノビマスターズ」にご参加いただくと、達成した階級によって与えられるポイントに準じて、日々の忍務に役立つさまざまなアイテムをプレゼント!さらに、達成報酬の「Mメダル」と交換で手に入る闘技場メダルで「SSR柳生(風紀隊)」が閃乱覚醒するようになります。

シノビマスターズ目玉カード紹介

<閃乱覚醒後>【UR柳生(風紀隊)】

“地脈”を活かして優位に戦おう!

今回の「シノビマスターズ」には「陽」の地脈が付いています。同時開催のガチャで登場する、「芭蕉」と「夕焼」は「陽」スタイルなので、「シノビマスターズ」で活躍すること間違いなし♪

開催期間

2018年10月24日(水)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

(C) Marvelous Inc. (C) HONEY PARADE GAMES Inc.