出てたっけ⁉ 『クリミナル・マインド』にゲスト出演してたけど忘れかけてた俳優5人

大人気犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド』は基本的に1話完結だけに、各エピソードでメインとなる犯罪者や殺人鬼役で、豪華ゲストが登場することも少なくありません。そこで今回は、本シリーズに出演していたけど、忘れかけていた俳優5人を紹介したいと思います!

アーロン・ポール

TORONTO, ON - SEPTEMBER 09:Aaron Paul attends the 'American Woman' premiere during 2018 Toronto International Film Festival at Princess of Wales Theatre on September 9, 2018 in Toronto, Canada. (Photo by George Pimentel/Getty Images for TIFF,)

アーロンは、彼の代表作とも言える『ブレイキング・バッド』に出演する3年前に、シーズン1第10話「悪魔のカルト集団」に出演。

彼が演じたマイケルは黒のレザージャケットに身を包み、クッキリと引いたアイライナーが印象的で、まるでパンクバンドのメンバーのようでした。

ロックバンド、マイ・ケミカル・ロマンスのメンバーかと間違えてしまいそうなほど、ロックでカルトな雰囲気をたたえていたのですが、このエピソードを見たことがないというアーロンファンは必見だと思います。

ジェームズ・ヴァン・ダー・ビーク

NEW YORK, NY - MAY 24: James Van Der Beek at the 'Pose' Press Conference at the Whitby Hotel on May 24, 2018 in New York City. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

人気青春ドラマ『ドーソンズ・クリーク』に主演していたジェームズ・ヴァン・ダー・ビークは、シーズン2第14話「血塗られた黙示録」と第15話「多重人格」に出演し、多重人格を患っている殺人犯を演じました。

長年にわたって爽やかな青春ドラマスターを演じて、その印象が強かったからか最初は「ミスキャスト…!?」なんて思ってしまいましたが、意外と犯罪者役がしっくりきていました。

そして彼が演じたトバイアスは、後に行動分析課チームの間で何度か話題に上がっていたため、よほどメンバーにとって忘れられない存在だったのではないでしょうか。

ロバート・イングランドといえば、なんといっても大ヒットホラー映画シリーズ『エルム街の悪夢』シリーズで、両手に鉤爪を持ったフレディ・クルーガー役で有名です。

ですが、 フレディ役を演じていた時のロバートは特殊メイクを施していたため、『クリミナル・マインド』シーズン7第14話「悪魔の花嫁」に出演していた 彼に気づかなかった人もいるのでは!?

それに、意外にもロバートは殺人鬼役ではなく刑事役として出演し、いつもと違うオーラを放っていて逆に印象的でした。

フランキー・ムニッズ

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 01: Frankie Muniz poses at 'Dancing with the Stars' Season 27 at CBS Televison City on October 1, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

人気ファミリードラマ『マルコム in the Middle』で、7シーズンにわたり一家の三男マルコムを演じたフランキーは、シーズン3第10話「ダーク・ヒーロー」 にゲスト出演。

彼が演じたジョニーは、自分の恋人を目の前でレイプされ殺害されるという壮絶な体験をし、その経験がPTSDの症状を引き起こして殺人を犯すようになってしまう…という役柄でした。

コメディドラマの役が板についていたフランキーですが、見事に殺人鬼役を演じ切っていたと思います。

ミシェル・トラクテンバーグ

LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 30: Actress Michelle Trachtenberg attends the Land of distraction Launch event at Chateau Marmont on November 30, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

人気ドラマ『ゴシップガール』のジョージーナ・スパークス役で知られるミシェルは、シーズン8第12話「ツークツワンク」で、FBI行動分析家チームのメンバー、リードがデートしてた女性をストーキングするダイアン役を演じました。

ダイアンは、ストーキングに関する変わった研究をしているという設定で、このエピソードが、トラウマになりそうなラストだったことだけは間違いないと言えそうです。

