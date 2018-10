『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』寺島惇太さん・斉藤壮馬さんら出演声優7名によるクリスマスソングが12月19日発売決定！

アニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』(2019年春劇場公開&TVアニメ放送)より、新情報が到着! 同作に登場するエーデルローズ生らが歌う新曲「KING OF PRISM X’mas Winter Eyes / Happy Happy Birthday!」が、12月19日(水)発売決定となりました!

エーデルローズ生7名で歌唱する新曲「Winter Eyes」は、キャッチーなメロディにクリスマスベルが鳴る、まさに雪の降るクリスマスにぴったりな楽曲。エーデルローズ生7名が楽しいクリスマスを送れるように願いを込めた心温まる歌詞が印象的です。

また、同シングルには、リズムゲームアプリ「KING OF PRISM プリズムラッシュ!LIVE」に登場した「Happy Happy Birthday!」もフルサイズで収録。自分のために集まってくれたファンに向けて感謝を込めて歌う元気いっぱいのバースデーソングです。

さらに、劇場版第1作目『KING OF PRISM by PrettyRhythm』の主題歌「ドラマチック

LOVE」のクリスマスアレンジ曲も収録。今でもファンに愛されるキンプリの名ソングがクリスマスパーティーにぴったりのアレンジで生まれ変わります。

来年の新作公開を前に、エーデルローズからのクリスマスプレゼントとなる新曲リリースにご期待ください♪

『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』とは

劇場版『KING OF PRISM by PrettyRhythm』(2016年1月9日公開)、劇場版『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』(2017年6月10日)に続く、KING OF PRISMシリーズの最新作。

本シリーズは、プリズムスタァを目指す個性豊かな男の子たちが、女の子をもっともトキめかせる“プリズムキング”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。フィギュアスケート、歌、ダンス、そして心の飛躍を表現するプリズムジャンプを組み合わせた“プリズムショー”が一度、観た人へ忘れられない衝撃を贈ります。

商品概要

「KING OF PRISM X’mas Winter Eyes / Happy Happy Birthday!」

■発売日:2018年12月19日(水)

■価格(税抜):1,800円

■アーティスト:エーデルローズ新入生

■収録内容:

1:Winter Eyes/一条シン・太刀花ユキノジョウ・香賀美タイガ・十王院カケル・鷹梁ミナト・西園寺レオ・涼野ユウ

(cv.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)

2:Happy Happy Birthday!/一条シン・太刀花ユキノジョウ・香賀美タイガ・十王院カケル・鷹梁ミナト・西園寺レオ・涼野ユウ

(cv.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)

3:ドラマチックLOVE -X’mas version-/一条シン・太刀花ユキノジョウ・香賀美タイガ・十王院カケル・鷹梁ミナト・西園寺レオ・涼野ユウ

(cv.寺島惇太、斉藤壮馬、畠中祐、八代拓、五十嵐雅、永塚拓馬、内田雄馬)

4:Winter Eyes inst.

5:Happy Happy Birthday! inst.

6:ドラマチックLOVE -X’mas version- inst.作品情報

タイトル「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-(キングオブプリズム シャイニーセブンスターズ)」

2019年春劇場公開&TVアニメ放送開始

※TV放送全12話に先駆け、劇場編集版として3話ごとに集約された全4編を順次劇場公開!

※劇場編集版 2019年春 全国ロードショー

【劇場編集版タイトル(全4編)】

・KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ

・KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- II カケル×ジョージ×ミナト

・KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- III レオ×ユウ×アレク

・KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルヰ×シン×Unknown

※各公開日未定

<上映劇場>

詳細は公式サイトをご確認ください。

<CAST>

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中 祐

十王院カケル:八代 拓

鷹梁ミナト:五十嵐 雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

氷室 聖:関 俊彦

黒川 冷:森久保祥太郎

山田リョウ:浪川大輔

法月 仁:三木眞一郎

<STAFF>

監督:菱田正和

シリーズ構成:青葉 譲

CGディレクター:乙部善弘

キャラクター原案:松浦麻衣

キャラクターデザイン:原 将治

サブキャラクターデザイン:戸田さやか・諏訪壮大

プリズムショー演出:京極尚彦

音楽:石塚玲依

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ/シンソフィア/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・ピクチャーズ

製作:キングオブプリズムSSS製作委員会

「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」公式サイト

キンプリ公式ツイッター(@kinpri_PR)