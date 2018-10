美味しそう～！ スタバに「魔女」と「姫」のドーナツ登場。

スターバックスコーヒー各店では2018年10月18日、スターバックスハロウィンがスタート。これに合わせ、"なりきりドーナツ"2種が販売されています。

あなたは魔女と姫、どちらにする?

今年のスターバックスハロウィンのテーマは「あなたはどっち? It's the day you decide.」。

18日からは、"自分の中に眠る本当の姿は魔女かしら?姫かしら?"と、まるで仮装姿を決めるような気分で選べる"なりきりフラペチーノ"2種が展開されています。

このフラペチーノに合わせ、「魔女」と「姫」をモチーフにした"なりきりドーナツ"も登場しました。

「ウィッチドーナツ」

(画像は公式サイトより)

「魔女」をモチーフにした「ウィッチドーナツ」は、もっちりとした生地をスターバックスオリジナルのチョコレートでコーティングし、ブラックココアクッキーをトッピングしたもの。

ひと口かじると、鮮やかな赤いアップルフィリングが出てきて、ハロウィンらしいサプライズな見た目と味わいが楽しめるそうです。

「パールプリンセスドーナツ」

(画像は公式サイトより)

「姫」をモチーフにした「パールプリンセスドーナツ」は、もっちりとした生地をリンゴ風味のピンク色でコーティング、そこにホワイトパールチョコレートと銀粉をトッピングした華やかな一品です。

リンゴの甘酸っぱい味わいと、コーティングのなめらかなくちどけが楽しめます。

価格はいずれも250円(税別)。"なりきりフラペチーノ"と一緒に楽しんでみては?

その他詳細は公式サイトへ。