■仮装パーティーへご招待!本日より「守護天節」開催!

エオルゼアに聖人を称える祝日「守護天節」の季節がやってきました。各都市や冒険者居住区はカボチャやコウモリなどで彩られるほか、旅芸人の一座「コンチネンタル・サーカス」がやってきます。イベント期間中は、特別な報酬が用意されたクエストをプレイできます。11月1日(木)までの期間限定開催となりますので、お忘れなくご参加ください!

「守護天節」で手に入れることができるアイテム

ミニオン

陽気なゴースト人形

陰気なゴースト人形

調度品

パンプキンケーキセット

パンプキンフラッグ

キャットフットプリント

クエスト受注場所

グリダニア:旧市街 冒険者ギルドの調査員

クエスト受注条件

レベル15/メインクエスト「サスタシャに挑む者」をコンプリートしている

※シーズナルクエストは、イベント開催中にかぎり、受注、進行できます。開催期間終了後は進行できませんのでご注意ください。

イベント開催期間

2018年10月18日(木)17:00頃~11月1日(木)23:59頃

イベント特設サイト

https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/2018/All_Saints_Wake/

■エオルゼアカフェでは「守護天節」の限定メニューが登場!

「守護天節」の開催に合わせて、エオルゼアカフェでも季節限定のイベントを開催します。ゲームに登場する旅芸人の一座「コンチネンタル・サーカス」をイメージしたドリンクやフードなど、特別なメニューが登場!さらに、期間中にご来店いただいた方全員に特製ランチョンマットをプレゼントします。

季節限定イベント「守護天節」メニュー例

ダンチョーのテリヤキピッツァ

チョコレートウィッチ~ウィッチのクラフトレシピ~

ウェイリングスウィーツ!

ミニオンプリン~パンプキンバトラー~

※「守護天節」限定メニューはほかにもございます。

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合がございます。

特製ランチョンマット

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なる場合がございます。

開催期間

10月20日(土)~11月30日(金)

開催場所

ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ 秋葉原店/大阪店

※入場方法の詳細はエオルゼアカフェ公式ホームページをご覧ください。

