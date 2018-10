■4th Anniversary Live記念大感謝ログインボーナス開催

4th Anniversary Liveの開催を記念したキャンペーンとログインボーナスを開催いたします。

今回のログインボーナスは非常に豪華となっております。オーディションチケット合計3枚や10日目の「G以上1枚確定11回チケット」を獲得できるだけでなく、残りの日はすべてセブンスコインを手に入れることができます。

期間中のログインが合計10日間ですべて獲得できますので、是非逃さずご参加ください。

「4th Anniversary Live記念 大感謝ログインボーナス」概要

期間:10月19日(金)00:00~11月11日(日)23:59

■4th Anniversary Live記念「777☆SISTERS」の新曲「MELODY IN THE POCKET」実装記念イベント「第3回GUERRILLA-SONIC!!」を開催

4th Anniversary Liveを記念した新曲連続リリースキャンペーンの第4弾として、ゲーム内に新たに実装された「777☆SISTERS」の新曲「MELODY IN THE POCKET」とメドレー楽曲が楽しめるイベント「GUERRILLA-SONIC!!」を開催いたします。メドレー曲をプレイすることで獲得できる「777☆Sの羽根飾り」で新曲をプレイすることができ、その新曲をクリアすると、多くのイベントポイントを獲得することができます。

楽曲をプレイして得られるポイントの累計値に応じてハルの新GSカードを、ランキングに応じてムスビの新GSカードを入手できるなど、豪華報酬を獲得できるイベントとなっております。

イベント「第3回GUERRILLA-SONIC!!」概要

開催期間:10月18日(木)18:00~10月25日(木)14:59

報酬カード紹介

GS ハル MITPジャケ

GS ムスビ MITPジャケ

■新ミミPカードは出現率アップ!ドリームメダルつき7thオーディションガチャ開催

7thオーディションガチャに「二川ミミ」のPカードが初登場、スペシャルレッスンを行うと、「CASQUETTE'S」デビューシングル「SHOW TIME」のジャケットイラストとなります。本ガチャでは新カードの出現率が通常よりアップしており、初回の11回ガチャは通常の半額である2,500コインで利用可能です。さらにおまけとして「ドリームメダル」が取得でき、300枚集めると今回新登場のミミのPカードを必ず手に入れることができます。

新カード紹介

P ミミ 楽しく集まって

PS ミミ S・Tジャケ

■新カードは確率優遇「SU♡SUTA(きゅうとな)デビュー記念ステップアップガチャ」開催

SU♡SUTA(きゅうとな)のデビューを記念した、「SU♡SUTA(きゅうとな)デビュー記念ステップアップガチャ」を開催いたします。「アレサンドラ・スース」と「臼田スミレ」の新G+カードが獲得でき、新カードは全Stepで確率優遇となっております。また、Step3以降は新カード2枚の出現率が2倍になっており、Step3,4はG+以上1枚確定です。初回の11回ガチャは通常の半額である2,500コインで利用可能です。また、おまけで獲得できる「ドリームメダル」を250枚集めると今回新登場のスースもしくはスミレのG+カードを必ず手に入れることができます。

新カード紹介

G+ スース セクシー衣装

GS+ スース L・O ジャケ

G+ スミレ ショッピング

GS+ スミレ L・Oジャケ

■アプリバージョンアップのお知らせ

iOS/Android版アプリの最新バージョンをリリースし、Ver.5.1.0となりました。新バージョンでは、以下の更新を行いました。

育成専用アイドルをまとめて所持できるようになりました。

iDOL☆SPARKLEが大幅リニューアルされました。

従来の確率制が経験値ゲージ制に一新され、アイドルのレベル上限をより解放しやすくなりました。

称号機能がより強化されました。

新ユニットや上位称号など新たに62種の称号が追加されました。さらに、プレイヤー情報として複数(最大2つ)の称号を設定することができるようになりました。

ツイート機能が強化されました。

各イベントのランキングページや報酬ページがより見やすくなりました。

ライブステージにおける「アイコン速度」の上限を20→30に変更しました。

その他不具合の修正を行いました。

