不労所得で生活するにはいくら必要？

会社がイヤでイヤで仕方ない。「不労所得で生きていきたい!」なんてことを夢見ているのでは? そこで、「不労所得だけで生活するには、現実的に考えていくら必要か?」について、具体的な方法をご紹介しましょう

4割の社会人が「労働時間を減らしたい」

社会人は、いつだって大変です。働いていると、「なんで私が、こんなつまらない仕事をしなきゃいけないのだろう?」「残業ばかりで寿命が削られている気がする……」などなど、言いたくても言えない苦労が沢山あります。それもあり、心の奥では「働きたくないなぁ……」と考えている会社員の方が多いことでしょう。

マクロミルが実施した調査(参考文献(1))によると、4割の社会人が「労働時間を減らしたい」と回答したのだとか。また、エン転職の調査(参考文献(2))によると、働く理由の第一は「収入を得るため」。「お金のために働く」という意識が強いみたいですね。

つまり、会社員の多くは、「いつだって会社を辞めたいと思っているのだけど、お金が無いから仕方なく働いている」ということですね。いやはや、なかなか現実は厳しいものです。

「働きたくないなら、今の職場を辞めて、新しい転職先を探せばよいのでは?」とも思うのですが、当事者からすれば、「転職活動をするともっと忙しくなるし、失敗する可能性もあるから嫌だ!」というのが正直なところなのでしょうね。

そんなこんなで、会社がイヤでイヤで仕方ない。そして、「不労所得で生きていきたい!」なんてことを夢見ているのでは? そこで今回は、「不労所得だけで生活するには、現実的に考えていくら必要か?」について、具体的に解説していきます。

世帯あたりの平均支出は「月30万円」

まず、「そもそも不労所得がいくら必要なのか?」という点から確認していきましょう。

総務省の家計調査年報(参考文献(3))によると、勤労者世帯における2人以上の世帯の月あたりの平均支出は約30万円なのだとか。平均支出が月々30万円ということは、年あたりの支出は約360万円です。よって、不労所得生活を目指す場合は、「年間360万円(税引後)」の稼ぎがあれば、それで十分だと言えるでしょう。

次に、「どうやって不労所得を作ればよいのか?」についても確認します。

たとえば、不労所得を作る方法として、多くの方が思い浮かべるのは、「株式の配当金」や「不動産賃貸による家賃収入」ではないでしょうか? これらは、どちらも有効な方法です。だから、双方を検討してみる価値があるでしょう。

ただし、不労所得を作る際には注意すべき点が2つあります。

1つ目は、「手間のかかる度合い」です。そもそも不労所得とは、「働かなくても得られる所得」のことです。それにもかかわらず管理や事務に時間がかかってしまっては、もはや「不労」とは言えません。

2つ目は、「再現性の高さ」です。不労所得には様々な形がありますが、運不運に左右されるような仕組みでは心許ありません。Christopher J. Boyceらの研究(参考文献(4))によると、たいていの人は「収入が減ると幸福感が下がる」のだとか。

それこそ、「今年の不労所得は500万円だったけど、来年はゼロ円になるかもしれない……」のように不安定だと、心の余裕も持てなくなります。ですから、いつでも安定して不労所得が得られる仕組み作りが大切です。

以上2点を踏まえると、個人的にベストだと思う不労所得の作り方は、「インデックス投資ではないか?」という気がします。インデックス投資とは、株式市場に連動する投資信託を買い付けて不労所得を得る方法です。

インデックス投資は、ノーベル賞モノの経済理論が詰め込まれた運用術です。やることと言えば、「お金を積み立てる」だけなので、手間がかからないうえ、再現性はバツグンだと期待できます。

よって、以降では、「インデックス投資で得られる配当金だけで生活するには、いくら積み立てる必要があるか?」という観点から、話を進めていくことにします。

ズバリ、必要資金は「2億4000万円!」

日本経済新聞社が公開している国内の株式指標(参考文献(5))によると、日経平均採用銘柄の予想配当利回りは1.83%なのだとか。このうち配当金の2割は課税されてしまいますので、実質受け取ることができる配当金は、積み立てた金額の1.5%ほどになります。

そこで、仮に「毎年、配当利回り1.5%の不労所得を得られる」という前提のもと、不労所得生活に必要な積立額を試算してみます。前述したとおり、一般家庭における年あたりの支出は「約360万円」です。

そこで、この金額分を配当金で賄ってみましょう。この答えは、カンタンな方程式から算出することができます:

必要資金 × 配当利回り(0.015)= 360万円

必要資金 = 360万円 ÷ 配当利回り(0.015)

= 2億4000万円

計算してみた結果、「不労所得だけで生活するには、2億4000万円のお金をインデックス投資で積み立てればよい!」ということが分かりました。不労所得生活を夢見ている方は、まずはこの金額を目標に、お金を貯めてみるとよいでしょう。

「お金を操る人生」を手に入れて

いつの時代も、お金の苦労は絶えません。しかし、所詮お金なんて「紙切れ」でしかありません。こんなものに人生を左右されるなんて、耐え難いですよね。

そうならないためにも、ぼくらは正しいお金の知識を学ぶべきなのでしょう。そして、「お金に振り回される人生」ではなく、「お金を操る人生」を手に入れたいものです。

●参考文献

1.調査:マクロミル, 2017, “労働時間に関する調査”

2.調査:エン転職, 2015, “「あなたが働く理由は?」世代別にアンケートをとった結果、1位は◯◯だった。その目的は…”, Huffington Post, 2015年9月4日付記事

3.調査:総務省, 2016, “家計調査年報”

4.論文:Christopher J. Boyce, Alex M. Wood, and Eamonn Ferguson, 2016, “Individual Differences in Loss Aversion”, Personality and Social Psychology, 42(4), pp. 471-484

5.ウェブページ:日本経済新聞社, “国内株式指標 :株式 :マーケット :日経電子版”, 2018年9月30日時点

(文:中原 良太(マネーガイド))