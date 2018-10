【信じたくない…】元スタッフが、セレブたちのウラの顔を暴露

23人のセレブがファンに知られたくないウラの顔。そして、ファンもそれを信じたくないエピソードをまとめました。信じる・信じないはあなた次第…。

1.マイリー・サイラス

悪臭が漂う汚部屋に住んでいる?

NEW YORK, NY - JANUARY 28: Miley Cyrus arrives at the 60th Annual GRAMMY Awards at Madison Square Garden on January 28, 2018 in New York City. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

犬好きで知られているマイリー・サイラスですが、犬の世話やしつけはしないそう。そのため、家の中は悪臭が漂っているんだとか?!汚部屋でも、マイリーは平気?

2.マドンナ

キレイ好きというより…

LOS ANGELES, CA - MARCH 06: Madonna onstage at MDNA SKIN hosts Madonna and Kim Kardashian West for a beauty conversation at YouTube Space LA on March 6, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Madonna's MDNA SKIN)

自分の周りはチリ一つ落ちていないことを望む、キレイ好きのマドンナ。彼女がトイレを使う前は、アシスタントがピカピカに掃除しているそう。

さらに他のアシスタントは、マドンナ専用の消毒液のボトルを持ち歩いているんだとか!キレイ好きというより、潔癖症?

3.ブリトニー・スピアーズ

ベッドの下から、意外な物が!

LONDON, ENGLAND - AUGUST 24: Britney Spears on stage during the 'Piece Of Me' Summer Tour at the O2 Arena on August 24, 2018 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/BCU18/Getty Images for BCU)

ハウスキーパーの話によると、ブリちゃんは片付けが苦手のようです。床に服を脱ぎ散らかし、ベッドの下からは、食べ残しのハンバーガーが出てきたんだとか!うう…。想像したくないです。

4.ジェニファー・ロペス

実はケチなの?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 09: Jennifer Lopez attends the 2018 American Music Awards at Microsoft Theater on October 09, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

従業員に、充分なお給料を払っていない噂があるJ-Lo。実はケチなの?彼女が稼いだ分は、他の何かに消えているんだとか…。ちゃんと払ってあげてね。

5.アリアナ・グランデ

赤ちゃん扱いしてほしい?!

NEW YORK, NY - AUGUST 20: Ariana Grande accepts the award for Best Pop Video onstage during the 2018 MTV Video Music Awards at Radio City Music Hall on August 20, 2018 in New York City. (Photo by Noam Galai/WireImage)

アリアナは、周りの人に意外な要求をしているそう。なんと、歩くのが疲れると「抱っこ」する人がいるみたいです。文字通り、赤ちゃん扱いを望んでいるそう。ヒールの高い靴を脱げば、楽に歩けるよ。

6.テイラー・スウィフト

猫屋敷を作ろうとしている?

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 09: Taylor Swift poses for a portrait at the American Music Awards at Microsoft Theater on October 9, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Rich Fury/AMA2018/Getty Images For dcp)

テイラーは猫好きで、数匹飼っているそう。家のすべての壁には、猫の写真が飾られているんだとか。もちろん、猫の毛もそこら中に散乱。野良猫のためにも、家の庭にエサやミルクを置いているそう。猫屋敷を作っているのでしょうか。

7.パリス・ヒルトン

手癖が悪い?

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 13: Paris Hilton attends the 2018 Diamond Ball at Cipriani Wall Street on September 13, 2018 in New York City. (Photo by Taylor Hill/WireImage)

パリスの元ボディガードが、彼女の手癖の悪さを暴露!パーティで人のジャケット、靴、宝石などをパリスが盗んでいたと証言。一度は訴えられたパリスですが、充分な証拠がなかったそう。真実は、パリスのみぞ知ります。

8.セレーナ・ゴメス

汚れた下着を…

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 08: Selena Gomez is seen on September 08, 2018 in New York City. (Photo by gotpap/Bauer-Griffin/GC Images)

セレーナは、汚れた下着をその辺に脱ぎ捨てて放置。それをアシスタントが拾っているそう。それは家族であっても、嫌ですね。

9. アンジェリーナ・ジョリー

離婚の原因はこれ?

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 18: Angelina Jolie attends the EE British Academy Film Awards (BAFTAs) held at Royal Albert Hall on February 18, 2018 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)

元ボディガードに夫婦の喧嘩内容をバラされました。アンジーはブチ切れると、ブラッドにナイフを投げていたそう。アンジー、どんだけワイルドなの。

ボディガードは、家での護衛の方が大変だったかもしれませんね。もしかして本当の離婚原因は、アンジーのナイフ投げだった?

10.ジャスティン・ビーバー

スタッフも彼に”ご奉仕”♡

NEW YORK, NY - AUGUST 07: Justin Bieber goes shirtless on August 7, 2018 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)

女性スタッフも彼を放っておきません。ジャスティンに、”ご奉仕”する女性スタッフは今まで何人もいたそう。1人も関係を持っていないと言われた方が、疑いますよね。

今は婚約者もいるので、これからはそんな噂が出ないことを願います。

11.マライア・キャリー

普段、何してるの?

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 09: Mariah Carey performs onstage at the 2018 American Music Awards at Microsoft Theater on October 9, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/AMA2018/Getty Images For dcp )

わがままで有名なマライア。彼女は、髪の毛すら自分でブラッシングしないそう。さらには髪の毛を洗うのもアシスタントの仕事なんだとか!自分のケアも自分でしないなら、普段何してるの?謎です。

12.ロバート・パティンソン

彼の嫌いなこと

SAN SEBASTIAN, SPAIN - SEPTEMBER 27: Actor Robert Pattinson attends the 'High Life' photocall during the 66th San Sebastian International Film Festival on September 27, 2018 in San Sebastian, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

髪を洗うのが大嫌いだそう。何だか意外です…。

13.ジョニー・デップ

意外な趣味があった!

ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 05: Johnny Depp speaks at the 'A conversation with...' event during the 14th Zurich Film Festival on October 05, 2018 in Zurich, Switzerland. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

映画では、風変わりな役柄が多い彼。撮影がない日も、家でコスプレしているそうですよ。彼にとって、ハロウィンの季節は楽しいかもしれないですね。

14.ジョージ・クルーニー

家では、普通のおじさん?

HOLLYWOOD, CA - JUNE 07: 46th AFI Life Achievement Award Recipient George Clooney accepts the award onstage during the American Film Institute's 46th Life Achievement Award Gala Tribute to George Clooney at Dolby Theatre on June 7, 2018 in Hollywood, California. 390011 (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Turner)

レッドカーペットでは紳士で、カッコ良くて、完璧なジョージ・クルーニー。だけど家では、おならとゲップの嵐だそう。公共の場では気を引き締めている分、家では緩むんでしょうね。何だか、普通のおじさんで安心しました。

15.トム・クルーズ

極度の潔癖症

NEW YORK, NY - JULY 23: Tom Cruise visits 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' at Rockefeller Center on July 23, 2018 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)

彼の家のハウスキーパーには、掃除方法に関して、いくつもの厳しいルールがあるそう。それを守って掃除しているみたいです。元奥さんだったケイティは、トムの行くジムから受け入れを拒否されたことがあるんだとか?!理由は、彼女が汗を落とすからとのこと。汗をかく場所なので、それは仕方ないですよね。でも、トムには許せない部分?潔癖症のようですが、どうやって生活しているのか気になる。

16.クリスティーナ・アギレラ

夜のお遊び♡

LAS VEGAS, NV - MAY 20: Christina Aguilera arrives at the 2018 Billboard Music Awards at MGM Grand Garden Arena on May 20, 2018 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

スタッフに性癖をバラされてしまったアギレラ。彼女はメイドやナースのコスプレをして、パートナーと”遊ぶ”のが大好きなんだとか。

17.ブラッド・ピット

さすがセレブキッズ!

LOS ANGELES, CA - MARCH 01: Brad Pitt attends the 2018 Gersh Oscar party at Chateau Marmont on March 1, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Lester Cohen/Getty Images for Gersh)

彼とアンジーの娘のシャイロは、過去にamazonで大人買い?!ブラッドのクレジットカードで、500万円分のお買い物をしたことがあるそう!

彼らの元スタッフによると、ブラピとアンジーは、子供たちにルールを作らずに、ネットショッピングをさせたのが原因だったみたいです。セレブキッズのお買い物は、桁違い。

18.サンドラ・ブロック

カーテンを開けない?!

LONDON, ENGLAND - JUNE 13: Sandra Bullock attends the European Premiere of 'Ocean's 8' at Cineworld Leicester Square on June 13, 2018 in London, England. (Photo by Karwai Tang/WireImage)

パパラッチや近所の人に、家をチラッとでも覗かれるのを極度に嫌がっているそう。だから、一日中カーテンを閉めているそう。ハウスキーパーたちは、そのルールを守って、掃除などをしているみたいです。太陽の光を入れた方が気持ちいい気はしますが…。

19.ベン・アフレック

離婚まで秒読みだった…

LOS ANGELES, CA - AUGUST 15: Ben Affleck is seen on August 15, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by BG004/Bauer-Griffin/GC Images)

ジェニファー・ガーナーと離婚したベン。ナニ―によると、子供たちが寝静まってから、彼らは大声で喧嘩ばかりしていたそう。ピリピリした夫婦関係が続いていたんですね…。

20.コートニー・カーダシアン

些細な理由で、ブチ切れ?!

LOS ANGELES, CA - FEBRUARY 04: Kourtney Kardashian, daughter Penelope and her niece North West are seen in Los Angeles International Airport on February 04, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by BG022/Bauer-Griffin/GC Images)

コートニーは、ナニ―に「マダム」と呼ぶようにルールを作っていました。間違えて「コートニー」と呼んだだけで、わめき散らしたそう。…怖い。

21.シャーリーズ・セロン

基本は喋りたくない?

JIMMY KIMMEL LIVE! - 'Jimmy Kimmel Live!' airs every weeknight at 11:35 p.m. EST and features a diverse lineup of guests that include celebrities, athletes, musical acts, comedians and human interest subjects, along with comedy bits and a house band. The guests for Wednesday, March 7 included Charlize Theron ('Gringo'), Josh Duhamel ('Unsolved'), and musical guest Lord Huron. (Randy Holmes via Getty Images)CHARLIZE THERON

ナニ―は、彼女と口が聞けないそう。彼女と話す時は、スタッフを通すんだとか。そしてシャーリーズは、ノートに答えを書いて、スタッフが読み上げるそう。もしもの時のために、揉めないように証拠を残しているのでしょうか。

22.レディ・ガガ

アシスタントの夜の仕事

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 24: Lady Gaga attends the premiere of Warner Bros. Pictures' 'A Star Is Born' at The Shrine Auditorium on September 24, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

ガガは夜中に、自分のベッドルームのDVDを替えてもらうために、アシスタントを起こしに行くそうです。アシスタントを起こしに行く間に、DVDを自分で換えることができそうですけどね。

23.キム・カーダシアン

自分の脂肪を…

NEW YORK, NY - OCTOBER 09: Kim Kardashian is seen on Octoober 9, 2018 in New York City. (Photo by JNI/Star Max/GC Images)

彼女は脂肪吸引した脂肪を、自宅に冷凍保存しているそう。…これは、「美」へのこだわりでしょうか?

