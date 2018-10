ミュータント戦術ADV新作『Mutant Year Zero: Road to Eden』の新たな解説映像が公開!

デベロッパーThe Bearded Ladiesは、現在開発を進めている新作タクティカルアドベンチャーゲーム『Mutant Year Zero: Road to Eden』の新たな解説映像「What is Mutant Year Zero: Road to Eden?」を公開しました。

2014年に登場したスウェーデンのTPRGをベースにしている本作。映像ではその独特な世界観や個性豊かなキャラクターに加え、探索・ステルス・戦術戦闘・答えの発見を融合したゲームシステムなどが実際のプレイ画面とともに紹介されています。

『Mutant Year Zero: Road to Eden』はPCおよび海外PS4/Xbox Oneを対象に現地時間12月4日リリース予定。Steamでは日本語インターフェース/字幕への対応が記載されています。