ハロウィンで違反すると禁固刑!?アメリカの一部地域では年齢制限が？【2018年】衣裳アイデアも♡

いつの頃から毎年10月になるとかぼちゃが店頭などに飾られ、街の雰囲気はハロウィン一色になり・・・日本の秋の恒例行事となった「ハロウィン」。10月31日には、老若男女問わず仮装を楽しむ人で街が溢れかえります。ところがアメリカの一部で、ハロウィンの行事に年齢制限が?違反したら禁固刑?その真実をご紹介。

また今年も毎年恒例のハロウィンの季節ですね~

NEW YORK, NY - OCTOBER 31: Model Heidi Klum is seen performing Michael Jackson's 'Thriller' during Heidi Klum's 18th Annual Halloween Party at Magic Hour Rooftop Bar & Lounge on October 31, 2017 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

いつのころからか・・・

10月に入ると、日本各地でハロウィンの飾り付けがされ、お店の袋やショーウインドウにもハロウインの飾り付けがされるようになりました。

ハロウイン当日には、あちらこちらで仮装した姿を見かけますよね。

電車や地下鉄などで、血だらけのコスプレをしているとちょっと驚いてしまいますが・・・

そんな仮装大好きな方々の年に一度のお楽しみであるハロウィンが今年もあと二週間ほどでやってきます。

NEW YORK, NY - OCTOBER 02: 'The Queen of Halloween,' Martha Stewart, makes spectacularly spooky costumes and party accessories with Cricut and Michaels at a spirited DIY event on October 2, 2018 in New York City. (Photo by Brian Ach/Getty Images for Michaels)

元々、ハロウィンは日本でいう「お盆」のようなものであり、この時期にこの世とあの世を隔てている「門」が開いて、霊が行き来できるようになると信じられていたそう。

亡くなってしまっている親族の霊だけならいいのですが、門が開いたと同時に悪霊なども現世にやってきてしまうと困りますからね。

そんな悪霊さんにはさっさと立去ってもらいたいから、おもてなしをしてとっとと?返したいという意味から・・・

悪霊たちを追い払う儀式として、悪霊に扮した子どもたちに近所の家々を訪問してもらって玄関で 「Trick or Treat」 と言ってもらうのが理由だそうですよ。

LAKE BUENA VISTA, FL - AUGUST 17: Mickey (L) and Minnie pose with Halloween costumes during Mickey's Not-So-Scary Halloween Party at Magic Kingdom on August 17, 2018 in Lake Buena Vista, Florida. (Photo by Gerardo Mora/Getty Images)

もともとは、キリスト教徒にとってはとても大切な11月1日に行われるキリスト教の万聖節「All Hallows」というお祭りの前夜祭であるハロウイン。

ハロウインと呼ばれている前夜祭は、クリスマスでいうと、クリスマスイブと同じであり・・・

イブである、All Hallows’Eve(オールハロウインイブ)からこう呼ばれているそうですよ。

他にも、Halloween(ハロウイン)は、All Hallows’Eve(オールハロウインイブ)がなまって呼ばれるようになった言葉が言葉の由来とも言われています。

海外ドラマや海外映画ファンならばご存じでしょうが・・・

特に、海外ドラマをご覧になられている方は、良くこの時期のドラマがハロウインにまつわるストーリーになりますし、映画でもよく描かれるのをご存じでしょう。

アメリカでもハロウィンは一年の中でも大人気のイベントであり、大人も子供も楽しみにしている行事になります。

ところが・・・

その大人気なハロウインの行事を脅かすようなニュースがアメリカでありまして・・・

今年からアメリカの一部では、ハロウィンの恒例行事に年齢制限が設けられることになってしまったそう。

ハロウィンといえば、様々なコスチュームで仮装をした子どもたちが「トリック・ア・トリート/Trick or treat(お菓子をくれなきゃ、いたずらをしちゃうぞ!)」と言いながら、近所の家をまわってお菓子をもらうのがアメリカの定番ですね。

HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 28: Actress Devon Aoki and children attend the CYBEX and Jeremy Scott's Halloween extravaganza at the Hollywood Castle on October 28, 2017 in Hollywood, California. (Photo by David Livingston/Getty Images)

ちなみに・・・

「Trick or treat」の元々の言葉は、「Treat me or I’ll trick you.」(私をTreatしなさい。じゃなかったら、あなたをTrickするぞ)っていう言葉なのですが・・・

それを略して使っています。

※「treat」とは、 扱う。 おごる。 御馳走する。 治療する。 処理する。 なんて意味を持ちます。

※「trick」とは、相手をだまそうとする。ずるい。たくらみ。策略。ごまかし。ぺてん。なんて意味になりますね。

LAKE BUENA VISTA, FL - AUGUST 17: General view of Mickey's Not-So-Scary Halloween Party at Magic Kingdom on August 17, 2018 in Lake Buena Vista, Florida. (Photo by Gerardo Mora/Getty Images)

「トリック・オア・トリート」に参加出来るのは12歳まで!?

そんな昔からの恒例行事なのに・・・

バージニア州のチェサピークなどの一部の地域では、この「トリック・ア・トリート/Trick or treat(お菓子をくれなきゃ、いたずらをしちゃうぞ!)」と言って近所の家を廻るのが許されるのは12歳以下のみと定められることになったそう。

となると・・・・

いわゆるティーンエイジャーと言われている13歳~15歳くらいの子はもしも違反したら軽犯罪に???

いやいや・・・

ティーンエイジャーのハロウィンの楽しみがなくなってしまうなんて!!

可哀想でしょ~

という意見が多数ですが、やはりこれも賛否両論だそうで。。。

しかも、さすがアメリカ?

違反すると軽犯罪を犯したことになって、6ヶ月以下の禁固刑や100ドル以下(約1万1000円)の罰金が科せられるそうですよ。

この法律を決めたチェサピークですが・・

アメリカ合衆国バージニア州南東部に位置する都市で、バージニア州法の規定によって、いずれの郡にも属さない独立市となってい市になります。

チェサピークと聞くと、Netflix (ネットフリックス)のドラマ「チェサピーク海岸」(Chesapeake shores)を思い浮かべられる方も多いのでは?

「ワンス・アポン・ア・タイム」のミーガン・オリーや「デスパレートな妻たち」「DALLAS/スキャンダラス・シティ」 などに出演したジェシー・メトカーフが出演しているドラマですね。

このドラマも人気あるんですよね~

ま、それは置いておいて・・・(余談でした)

ご興味のある方は、一度ご覧に慣れてみてくださいね。

そんなチェサピークでは、「トリック・オア・トリート」が行われる時間も限定されていて、午後6時から8時までの2時間だけになっているそう。

このルールも破れば当然、罰金や禁固刑が科せられるそうですよ。

こんな風に「トリック・オア・トリート」の時間制限などについては、これまでも街や州ごとに違う指定された時間制限があったようなのですが・・・・

今回のように年齢制限が設けられることはとても珍しいようですね。

詳しくご覧になりたい方は、下記のチェサピーク市役所HPをご覧くださいね。

《参考記事》Halloween Safety Tips & Hours (市の公式サイト)

もちろん、子供たちはそれぞれに成長も考え方も違います。

もっと早くからそんなこをしたくない!と思う子もいるでしょうし・・・

まだまだトリック・オア・トリートに12歳以上になっても参加したい!という子もいるでしょう。

この「トリック・オア・トリート」に年齢制限を設けるのはちょっと厳しいかな・・・

なんて思う方が沢山いらっしゃるようですがね・・・

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 31: Staff, Children and cosplayers at The Jeffrey Foundation's Harvest Festival And Halloween Parade held at The Jeffrey Foundation on October 31, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)

チェサピークは、年齢制限や時間指定を定めた理由について「みんなの安全のため」と発表しています。

12歳以下の子供の付添として13歳以上の子供が一緒に廻るのは違法にはならないとも伝えているそうです。

ノリのいい若者たちが、ハロウィンを過ごす際には、このチェサピーク地域の法律やルールに限らず、それぞれの地域のルールを確認してから楽しむといいのかもしれませんね。

せっかくのハロウィンなのに・・・罰金なんて嫌ですものね~

セレブのハロウィンコスプレを大追跡♡2017&2018

CHICAGO, USA - OCTOBER 31: People with their costumes attend a Halloween parade, an annual holiday celebrated, at Halsted Street of Lake View in Chicago, United States on October 31, 2017. (Photo by Bilgin Sasmaz/Anadolu Agency/Getty Images)

皆様がいつもテレビドラマや映画で観ているハリウッドセレブも例外ではありません。

ノリのいいセレブたちが、この日を待ちわびていたかのように昨年もトレンドの70sの衣裳や王道であるマリリン・モンローのコスチューム、さらにはグロテスクなホラーメイクまで・・・・

それぞれ渾身のコスチュームを身に纏って盛り上がっていましたね~

今年もすでに少し早目のハロウィンコスチュームを見せてくれています。

昨年のハロウインコスチュームや、ちょっと早めのハロウインパーティに出席したセレブの姿をちょっとだけご紹介♡

レディー・ガガ/『シザーハンズ』のエドワード・シザーハンズ

ガガ様と言えば・・・

数日前に婚約が発表されましたね~

ずいぶん前のお写真を調べてみると、ガガ様の左手薬指に輝く大きなピンクサファイアの指輪がお写真に写っているものが沢山ありまして・・・

でも、ガガ様から婚約したという言葉は聞かれていませんでした。

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 15: Lady Gaga speaks onstage during ELLE's 25th Annual Women In Hollywood Celebration presented by L'Oreal Paris, Hearts On Fire and CALVIN KLEIN at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on October 15, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for ELLE Magazine)

しかし、「ウーマン・イン・ハリウッド」の25周年記念セレモニーに出席したレディーガガ様が、17歳年上の恋人クリスチャン・カリーノのことを「フィアンセ」と呼んだことで、婚約していることを明かしたそう。

婚約指輪と言われるのは、巨大なピンクサファイアに、ダイヤモンドがラウンドセッティングされた指輪。

エンゲージメントリングとしては、とっても珍しいピンクサファイアにダイヤモンドがラウンドであしらわれており・・・

これ・・・どこかで???見たことが???

そう!!!

ダイアナ妃の形見であり、キャサリン妃の婚約指輪と同じデザインですよね~

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 24: Lady Gaga attends the premiere of Warner Bros. Pictures' 'A Star Is Born' at The Shrine Auditorium on September 24, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

ガガ様のものはおそらく約6〜7カラットで、3〜4カラットのダイヤに囲まれたピンクサファイアのようで・・・

専門家によると、仮にパパラチャサファイアという超高級サファイアであれば・・・

軽く30万〜40万ドル(約3400万円〜約4500万円)はするそうですよ~

「愛が人を強くする」というパワーがあることでも知られているパワーストーンとしても信じられているピンクサファイア♡

ガガ様お幸せになってもらいたいですね。

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 27: Lady Gaga attends the UK premiere of 'A Star Is Born' held at Vue West End on September 27, 2018 in London, England. (Photo by Mike Marsland/Mike Marsland/WireImage)

ごめんなさい。

余談でした。ついついあまりに素敵なリングだったので・・・

ご紹介したくなって・・・・

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 15: Lady Gaga and Christian Carino attend ELLE's 25th Annual Women In Hollywood Celebration presented by L'Oreal Paris, Hearts On Fire and CALVIN KLEIN at Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills on October 15, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for ELLE Magazine)

ハロウインコスチューム姿のセレブに戻りますね。

ライス・リベイロ/『X-MEN』のミスティーク

NEW YORK, NY - OCTOBER 28: Lais Ribeiro is seen in Chelsea on October 28, 2017 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)

カーリー・クロス/マリリン・モンロー

NEW YORK, NY - OCTOBER 28: Karlie Kloss attends 2017 amfAR and The Naked Heart Foundation Fabulous Fund Fair at Skylight Clarkson Sq on October 28, 2017 in New York City. (Photo by Michael Stewart/FilmMagic)

サラ・サンパイオ/赤ずきん

テイラー・ヒル/ウエスタンガール

シンディ・クロフォード

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 27: Cindy Crawford is seen outside the Tequila Casamigos annual Halloween Bash at Tower Records on October 27, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by BG007/Bauer-Griffin/GC Images)

シンディ・クロフォードって52歳ですよ。

いやいや・・お年を重ねてもお美しい♡

カイア・ガーバー、ランディ・ガーバー、シンディ・クロフォード、プレスリー・ガーバー

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 27: Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford and Presley Gerber attend Casamigos Halloween Party on October 27, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Casamigos Tequila)

エル・ファニング/『キル・ビル』のエル・ドライバー

ミランダ・カー/マリリン・モンロー

ロッティ・モス/バニーガール

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 27: Lottie Moss at One Embankment on October 27, 2017 in London, England. (Photo by Mark R. Milan/GC Images)

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 31: Lottie Moss and Valentine Sozbilir at Tramp nightclub on October 31, 2017 in London, England. (Photo by Mark R. Milan/GC Images)

アデル/宮廷道化師?

パリス・ヒルトン/『アラジン』のジャスミン

NEW YORK, NY - OCTOBER 28: Paris Hilton attends 2017 amfAR & The Naked Heart Foundation Fabulous Fund Fair at Skylight Clarkson Sq on October 28, 2017 in New York City. (Photo by Kevin Tachman/amfAR2017/WireImage)

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 31: Paris Hilton at treats! Magazine's 7th Halloween Party in Partnership with Rolls-Royce Black Badge, Absolut Elyx, & Perrier Jouet on October 31, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Gabriel Olsen/Getty Images for Treats Magazine )

ジョアン・スモールズ/ミニーマウス

ジョナサン・チェバン&キム・カーダシアン

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 27: Jonathan Cheban (L) and Kim Kardashian attend Casamigos Halloween Party on October 27, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Casamigos Tequila)

ジャン・ルカ・パッシ・デ・プレポスーロ&ジェシカ・チャスティン(右)

ジェシカ・チャスティンのお目目が怖くて、お顔しか知らない方は誰だか分かりませんよね?

なので・・・ご本人のいつもの状態もこちらに載せますね。

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 14: Jessica Chastain is seen attending during the London Fashion Week outside the Spring/Summer 2019 Woman by Ralph Lauren after party at Isabel Restaurant on September 14, 2018 in London, England. (Photo by Ricky Vigil/GC Images)

ジェイムズ・ヴァレンタイン&アダム・レヴィーン

LOS ANGELES, CA - OCTOBER 27: James Valentine (L) and Adam Levine of Maroon 5 attend Casamigos Halloween Party on October 27, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Casamigos Tequila)

アイラ・フィッシャー

サミュエル・L・ジャクソン

PHILADELPHIA, PA - OCTOBER 28: Actor Samuel L. Jackson is seen arriving at film director M. Night Shyamalan's Halloween party 'Shyamaween' on October 28, 2017 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images)

ジョー・ケアリー/ハリー・ポッター

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Joe Keery attends Just Jared's 6th Annual Halloween Party on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Just Jared)

ミシェル・トラクテンバーグ

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Actress Michelle Trachtenberg attends Just Jared's 6th Annual Halloween Party on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Just Jared)

ディオンヌ・ブロムフィールド

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 27: Dionne Bromfield sighting at M hotel Halloween Party on October 27, 2017 in London, England. (Photo by GOR/GC Images)

キャサリン・ヘルツァー/ルイージ

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Katherine Herzer attends Just Jared's 6th Annual Halloween Party on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Just Jared)

トーマス・デッカー

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Thomas Dekker attends Just Jared's 6th Annual Halloween Party on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Just Jared)

コートニー・イートン

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Courtney Eaton attends Just Jared's 6th Annual Halloween Party on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Just Jared)

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Courtney Eaton, Celesta Deastis, Jared Eng, Calum Worthy and guests attends Just Jared's 6th Annual Halloween Party on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Just Jared)

ヘイレイ・ハッセルホフ

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Hayley Hasselhoff attends Just Jared's 6th Annual Halloween Party on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Just Jared)

Hayley Erbert&デレク・ハフ

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Hayley Erbert and Derek Hough attend Just Jared's 6th Annual Halloween Party on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Just Jared)

マーティン

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Marteen attends Just Jared's 6th Annual Halloween Party on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Just Jared)

ジョーイ・キング

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 27: Actress Joey King attends Just Jared's 6th Annual Halloween Party on October 27, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Just Jared)

ビヨンセ/バービー

こちらのビヨンセは、2017年ではなく2016年なのですが・・・

あまりにリアルで可愛くて♡

ご参考までに・・・・

HONOLULU - OCTOBER 10: 'Ka hale ho'okauweli' -- On Halloween, Five-0 investigates the murder of a medium with a checkered past who was apparently scared to death by a poltergeist. Also, Kono and Adam are kidnapped by what appears to be a death cult, on HAWAII FIVE-0, Friday, Oct. 28 (9:00-10:00 PM, ET/PT), on the CBS Television Network. Pictured left to right: Zach Sulzbach as Charlie Williams and Jorge Garcia as Jerry Ortega. Image is a screen grab. (Photo by CBS via Getty Images)

いかがでしたか?

今年のハロウインの衣裳の参考になるものがありましたでしょうか???

ハロウインは、子供だけではなく大人も楽しむ仮装パーティとしてここ最近人気ですが、本来の意味である日本のお盆のようなものということを心に刻みつつ・・・・

お子様がいらっしゃるのであれば、大きなカボチャを買ってジャック・オ・ランタンを作ってみても楽しいかもしれませんよ。

娘も毎年作ってました。

せっかく日本にも定着しつつあるハロウィン。

子供は思いっきりオシャレをしてなりきりコスチュームで楽しんで♡

大人は大人らしく最低限のルールやマナーや節度を守って楽しみたいですね。

ぜひ、ハリウッドセレブのコスチュームを参考にして、素敵なハロウィンを楽しんでくださいね。

