叶姉妹の妹の叶美香が、姉妹の公式インスタグラムを更新。ニトロプラスのイメージキャラクター「すーぱーそに子」のコスプレ姿を公開し「美しすぎる」と注目を浴びている。

■ファン垂涎のセクシーショット9枚

叶美香が話題の写真を公開したのは、17日。

「超スペシャルな すーぱーそに子は… 心の癒しサプリ さて、叶ファビュラスなコスプレ2次元アート写真集の撮影も順調で、ハロウィンももうすぐですので私達の愛する皆さんから大人気で大絶賛いただいておりますコスプレ特集ですよ」

というコメントが添えられた写真は、なんと9枚。ギターを抱えた定番コスチュームから極小ビキニまで、ファン垂涎のセクシーショット揃いだ。

超スペシャルな💖すーぱーそに子は...💋✨心の癒しサプリ💜✨ さて、叶ファビュラスなコスプレ2次元アート写真集の撮影も順調で、 ハロウィンももうすぐですので 私達の愛する皆さんから大人気で大絶賛いただいておりますコスプレ特集ですよ。😘💖 楽しんでいただけましたら、私達も更に楽しくとても嬉しいですよ。 ワンダーフェスティバル2017 のスペシャルサプライズゲストでの スーパースペシャルな すーぱーそに子ですよ。😘💓 着物柄をイメージしたベースデザインでキャラクターデザイナー津路参汰さんが感謝を込めてと描いてくださった 叶美香スペシャルスーパーそに子ちゃんで、1年前のフィッティングの スッピンですよ。😋💖 それ以外の以前のそに子ちゃんの お写真もご一緒にupいたしましたよ。 「まぁ、美香さん そもそもの すーぱーそに子さんより かなりマーベラスぎみに なってしまい どうしても 洗練された雰囲気が でてしまうわね...、 そこは おおめにみて 理解してくださるわ💋✨」と、 究極生命体でDIOのハイブリッド女体化のファビュラスな姉は アーティな部分や世界観を アメージングに理解して おりますよ。😋💓 メイクはベビーピンクの グラデーションに ポイントは 眉を色と太さを変えてハの字的な 下がり眉に...、 もちろんファビュラスな姉が してくれましたよ。🤗💓 すべて、私の体に合わせ ファビュラスな姉の監修をもとに スペシャルオーダーで シューズはザノッティ、 アンクルカフは、ランバン、 コサージュは、ウンガロですよ😋💓 #amazing #heavenly #heaven #anime #アニメ #fabulous #叶姉妹 #heaven #happy #ファビュラス #angel #宇宙 #コミケ #叶 #癒し #コスプレ #DIO #ハロウィン #halloween #cosplay #すーぱーそに子 #マシュマロおっぱい #peaceful #至福 #幸運 #天使 #女神 #愛するあなたへ

■表情も色っぽい「美香そに子」

丸く大きなマシュマロバストやフィギュア並み超絶スタイルはもちろんだが、上気したような頬や、スイートな表情も色っぽい「美香そに子」。

普段のゴージャスなイメージとの差も気になるところだが、その秘密は姉・叶恭子のヘアメイクにあるとのこと。

「メイクはベビーピンクのグラデーションにポイントは眉を色と太さを変えてハの字的な下がり眉に…、もちろんファビュラスな姉がしてくれましたよ。」

「なんでも似合う」美貌もさることながら、あらためて「自己プロデュースの天才」叶姉妹のこだわりが感じられる。

■ハロウィンと言えば叶姉妹

完璧な「すーぱーそに子」コスプレに、ファンからはハートマークつきのコメントが数多く寄せられている。

・ゴージャスボディ セクシー美香さま

・スーパーソニ子が似合うのはやっぱ美香様だけです! 最高! 女子目線からでもとても癒しになります! 本当に憧れ!!

・ハロウィンと言えば叶姉妹

中には、11日に公開した漫画『ONE PIECE』(集英社)に登場するキャラクター「ボア・ハンコック」のコスプレとの違いに驚く声も見られ、叶美香の「役になりきる」演技力の高さが伺える。

「ワンピース💖ボア・ハンコック💋✨」 以前からさまざまなキャラクターの コスプレリクエストが たくさんありますが、 その中の人気のキャラクターの1つに ワンピースの「ボア・ハンコック💖」がありましたので まだ完成しておりませんが 生地の素材までこだわった衣装の 途中経過のお写真をUPさせて いただきますね。 ファビュラスな姉の指導のもと 和のメークで細い眉、色の薄いリップで仕上げ、絶世の美女の女海賊で蛇姫ともよばれる191cmでJカップのハンコックを想像しながらでの 見下し過ぎのポージングは、 ファビュラスな姉のお手本のようにはならず(姉は立ちブリッジを毎日しておりますので😱💦) 私にはかなり難しかったですが とても楽しかったですよ。 完成バージョンでは、もっとキレのある反らしができてもっとアーティで ハートのポージング もUPできればと。😋💖 いつもコスプレをするにあたって すべて網羅してからすることが 作者の方はもちろん 作品と作品を愛する方々に対しても 敬意を払う基本的なマナー、と ファビュラスな姉から学びました 人生の叶のポリシーの大切な 考えの1つですが、 ワンピースはもちろん一通り目を通しておりますが、 まだ完璧ではなく...。💦 もしよろしければ またいろいろなご意見ご感想 などお聞かせくださいね。 ちなみに、 趣味の延長ですが、今 ファビュラスな💖 コスプレ2次元アート写真集💋✨」 を製作進行中ですよ。 #amazing #heavenly #heaven #anime #アニメ #fabulous #叶姉妹 #heaven #happy #ファビュラス #angel #宇宙 #コミケ #叶 #癒し #コスプレ #ワンピース #ハロウィン #halloween #boahancock #boahancockcosplay #マシュマロおっぱい #マシュマロおっぱいハグ #ボアハンコック #ハンコック #peaceful #至福 #幸運 #天使 #女神 #愛するあなたへ

■ハロウィンに役立ちそうなメイクテク

はちきれんばかりのバストが眩しいセクシーショットを眺めているだけでも、幸せな気分になれる叶姉妹のコスプレ。

その上、ハロウィンに役立ちそうな「メイクのコツ」まで丁寧に記されており、あらためてそのサービス精神の高さに驚かされる。