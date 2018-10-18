『ブラジルの日系人』第４版＝出版会30日、優秀論文発表も

移民二世の視点が中心となって描かれた移民史『O Nikkei no Brasil(ブラジルの日系人)』の第４版の出版記念会が、３０日午後７時から、文協貴賓室（R. Sao Joaquim, 381）で行われる。

これは移民百周年を記念して０８年に刊行された同書に、移民１１０周年の総括等を新たに加えたもので、５００冊を刊行。原田清弁護士が全体を統括し、有識者１７人が執筆に加わった。

また、出版記念会とともに「Causas e consequencias da Imigracao Japonesa no Brasiol(ブラジル日本移民の因果)」を主題とした１１０周年記念論文コンクールの優勝者に対し、記念品ならびに賞金が授与される。

当日のみ、同書は無料配布。その後は、一冊１００レアルにて文協で販売される。

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