『聖闘士星矢 セインティア翔』鈴木愛奈さん、M・A・Oさんらが歌う主題歌CDが12月26日発売決定！　放送＆配信情報も解禁

今年12月に配信が決定していたアニメ『聖闘士星矢 セインティア翔』より、新情報が到着！ ついに配信・放送日が決定しました。
最速で観られるのは【Amazon Prime Video チャンネル (スカパー!アニメセット for Prime Video) 】で、12/10(月)から毎週月曜日更新。そして、【アニマックス(BS/CS・CATV・IPTV)】での放送も 12/24(月・祝)からに決定です。
そして本作のOP主題歌を、出演声優の鈴木愛奈さん、M・A・Oさん、水瀬いのりさん、中島愛さんが担当。ED主題歌は、鈴木愛奈さんとM・A・Oさんの2名が担当します。さらに、邪神エリス役・M・A・Oさんによるキャラクターソングも発表されました。
これら3曲を収録したCDは、12月26日(水)発売。作曲家・佐橋俊彦氏によるBGM全てを収録したオリジナル・サウンドトラックCDも同時発売となっています。
主題歌CD情報
【商品タイトル】「聖闘士星矢 セインティア翔」主題歌
【発売日】2018年12月26日
【価格】1,200円＋税
【品番】COCC-17545
【収録】
・オープニング主題歌「The Beautiful Brave」
作詞：森 由里子、作曲・編曲：高梨 康治
歌：翔子（CV. 鈴木 愛奈）、響子（CV. M・A・O）、沙織（CV.水瀬 いのり）、美衣（CV.中島 愛）
・エンディング主題歌「微笑みのレゾナンス」
作詞：森 由里子、作曲・編曲：片山 修志
歌：翔子（CV. 鈴木 愛奈）、響子（CV. M・A・O）
・キャラクターソング「争い死にゆく者たちに祝福を」
作詞：Funta7、作曲・編曲：藤澤 健至
歌：邪神エリス（CV. M・A・O）
★サウンドトラックCD 情報
【商品タイトル】「聖闘士星矢 セインティア翔」オリジナルサウンドトラック
【発売日】2018年12月26日
【価格】3,500円＋税
【品番】COCX-40605～6
【音楽担当】佐橋俊彦
放送＆配信情報
●Amazon Prime Videoチャンネル (スカパー！アニメセット for Prime Video)
12月10日(月)19:00 毎週月曜更新 ※最速
●ANIMAX on PlayStation（PS4)
12月10日(月)19:00 毎週月曜更新（※第1話～第3話のみ先行配信）
●アニマックス（BS/CS・CATV・IPTV）
12月24日(月・祝)19:00～20:00 第1話～第2話先行プレミア放送
※第3話以降1月7日～毎週月曜19:00放送開始
●dアニマックス（ｄTVチャンネル） 1月5日(土)配信開始
※配信等の予定は予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください。
作品情報
「聖闘士星矢 セインティア翔」
＜作品概要＞
アニメ『聖闘士星矢 セインティア翔』は2016年にアニメ化が発表された聖闘士星矢の新プロジェクト。車田正美氏による『聖闘士星矢』の「銀河戦争（ギャラクシアンウォーズ）編」および「十二宮編」と時を同じくする外伝作品として、マンガ誌「チャンピオンRED」（秋田書店）で2013年から連載中の久織ちまきによって描かれた同名コミックが原作。戦いの女神アテナの身辺を警護する、小馬座（エクレウス）の翔子ら聖闘少女たちの闘いと成長が描かれていく。
＜CAST＞
翔子：鈴木愛奈
響子：M・A・O
沙織：水瀬いのり
美衣：中島愛
ミロ：関俊彦
アイオリア：田中秀幸
サガ：置鮎龍太郎
他