写真家で映画監督の蜷川実花が、18日に自身のインスタグラムに写真を投稿。豪華なメンバーとの1枚が反響を呼んでいる

■「とんでもないメンツ」と会食

蜷川は、歌舞伎役者・俳優の中村獅童に誘われてご飯に行ったことを明かし「とんでもないメンツが集まってた」と集合写真をアップ。

@shido_nakamura さんに誘われてご飯行ったらとんでもないメンツが集まってたw 紅一点の逆ハーレム❤️みんな同世代😃 めちゃ豪華なメンツでくだらない話いっぱいして面白かった🤗 いやー、このメンツいたら色々なこと出来そうねぇ #同世代#めちゃ豪華 @tadanobu_asano @tsukinihoeru.6960.naoomori @takashikumagai_official

そこには村上淳、大森南朋、荒川良々、浅野忠信と豪華俳優たちのほか、各界で活躍する方たちが勢ぞろい

■「何かが起こりそうな予感」

この豪華メンバーでの食事感は中村が同世代の友人を集めて開催したよう。中村のインスタにも当日の様子を公開し「同世代、何かが起こりそうな予感」「とにかく楽しかった、時代を切り開こう同世代」と胸を弾ませている様子。

蜷川は「めちゃ豪華なメンツでくだらない話いっぱいして面白かった」と楽しい一夜になったことを振り返り「いやー、このメンツいたら色々なこと出来そうねぇ」とコメント。

■蜷川実花46歳の誕生日

中村のインスタには、マルチクリエイターでありモデルの佐田真由美の夫・野村訓市さんとのスリーショットも公開。

実花さんは同級生で野村君はひとつ下かな?まぁ何でもいいやとにかく楽しかった、時代を切り開こう同世代👍👍👍 #野村訓市 #蜷川実花 #獅童 #実花さんお誕生日おめでとう🎂

「実花さんお誕生日おめでとう」のコメントも添えているように、この日は蜷川の誕生日を祝った食事会だったようだ。

かわいいケーキありがとう🎂❤️😍 お誕生日ってやっぱりいい ですねぇ 本日お誕生日🎂🎂🎂🎂

■「ステキな企みをしてほしい!」

蜷川のその後のインスタでは、「46歳!! いえーい」「46になった瞬間VISIONにいるなんてうける」とあるように、渋谷・道玄坂にあるクラブで誕生日の瞬間を過ごしたことがうかがえる。

この多彩な面々との会食や、誕生日を迎えた蜷川へは大きな反響が寄せられている。

「このステキな大人たちで、ステキな企みをして欲しい!」

「濃すぎるメンツと、その全員から溢れだすフェロモンがたまらん」

「ふたりの男の子のママでも自分の時間を存分に楽しむ姿、本当かっこいい!」

「年齢を重ねるごとにパワフルになっていく実花さんに憧れる~」

中村の「何かが起こりそうな予感」、蜷川の「このメンツいたら色々なこと出来そうねぇ」のコメントを受けて、豪華メンツとの新たな企画を期待する声が多く見られた。