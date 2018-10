FLOW、10年ぶり2度目となる日本武道館単独公演のチケットがアニメイトオンラインショップにて先行受付決定！

FLOW、10年ぶり2度目となる日本武道館単独公演開催!

アニメイトオンラインショップにて【2018/10/19(金)10:00】より本公演のチケット先行抽選受付も決定!まだチケットを手に入れていない方はぜひこのチャンスにお申込下さい!!

歴代アニメ・ドラマ主題歌を織り交ぜ、ライブ神曲のオンパレードでお届けする一夜限りのスペシャルライブ!15周年を締めくくる“神祭り”をお見逃しなく!

公演情報

FLOW 15th Anniversary Final「FLOW LIVE BEST 2019 in 日本武道館 〜神祭り〜」

■日時:2019年1月30日(水) 17:30 開場 / 18:30 開演

■会場:日本武道館

■券種・料金:指定席 ¥6,260(税込)

■備考:4歳未満入場不可、4歳以上チケット必要。

■お問合せ:DISK GARAGE 050-5533-0888 (平日12:00~19:00)

■オフィシャルサイト:http://www.flow-official.jp/

■FLOW LIVE BEST 2019 in 日本武道館 〜神祭り〜 特設サイト:http://www.flow-official.jp/cam/2019budoukan/

アニメイトオンラインショップ先行抽選販売

受付期間:2018年10月19日(金)10:00~10月25日(木)23:59

当落発表:2018年10月29日(月)

お申込URL:https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/1576389/