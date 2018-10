“渋谷系の女王"野宮真貴､新ベスト盤『野宮真貴 渋谷系ソングブック』発売にあわせて､電子書籍『おしゃれかるた』を発売

10月31日にベスト盤『野宮真貴 渋谷系ソングブック』を発売する“渋谷系の女王"野宮真貴が、Instagramで定期的に投稿している「おしゃれかるた」をオリジナル電子書籍レーベル“幻冬舎plus+"より発売することが決定した。

本作は、“おしゃれな人、きれいな人は、いったい普段どんなことをしているの--?"、そんな疑問への答えを野宮真貴が「おしゃれかるた」としてSNSに投稿していたもので、デビュー当時から現在に至るまでのさまざまな写真に、野宮が普段から続けているコーディネイトのヒント、小物の使い方、メイクのコツ、人生を楽しむ心構えを綴ったもの。また、SNSにはない「恋愛かるた」もあらたに収録されており、見て楽しい、読んでためになる一冊となっている。

Instagramでの投稿「おしゃれかるた」の一部↓

https://www.instagram.com/p/Bo5t_BvBx1a/

https://www.instagram.com/p/Bkos3CqBE_-/

https://www.instagram.com/p/BoBANSTBroc/

https://www.instagram.com/p/BbvBHUqB3eC/

■アルバム・リリース情報

【ベスト盤概要】

野宮真貴 『野宮真貴 渋谷系ソングブック』

発売日:2018年10月31日(水)

仕様:CD 2枚組

価格:¥3,241(税抜) ¥3,500(税込)

品番:UICZ-4432/3

<収録曲>

[Disc-1] ※

01 ウィークエンド [en duo avec クレモンティーヌ] b

02 ぼくらが旅に出る理由 a

03 東京は夜の七時 [野宮真貴と少林兄弟] Produced by 小西康陽 初

04 ラテンでレッツ・ラブまたは1990サマー・ビューティ計画 [duet with カジヒデキ] a

05 大好きなシャツ(1990旅行大作戦)- Marina's 30th Anniversary Mix-

[duet with 渡辺満里奈] d

06 渋谷で5時 [en duo avec クレモンティーヌ et avec 鈴木雅之] b

07 夏の恋人 [feat. Smooth Ace] c

08 或る日突然 [duet with 村井邦彦] a

09 LOVE SO FINE [chorus with カジヒデキ] a

10 双子姉妹の歌 [en duo avec クレモンティーヌ] b

11 男と女 [en duo avec 横山剣 de クレイジーケンバンド] b

12 世界は愛を求めてる [duet with コリーン・ドリューリー from Swing Out Sister] a

13 中央フリーウェイ [duet with ムッシュかまやつ] from Billboard Live 2015/11/19 初

※出典アルバム

a from the album『世界は愛を求めてる。What The World needs Now Is Love』 2015/11/11発売

b from the album『男と女 ~野宮真貴、フレンチ渋谷系を歌う。』 2016/08/31発売

c from the album『野宮真貴、ヴァカンス渋谷系を歌う。』 2017/05/03発売

d from the album『MY FAVOURITE POP/渡辺満里奈』 2017/09/20発売

初=初出音源

[Disc-2]

01 Blue Valentine's Day

02 MC 01

03大都会交響楽

04ぼくらが旅に出る理由

05 MC 02 -明治チョコレート・テーマ [明治製菓] -小さな瞳 [ロッテ]

06エンゼルはいつでも [森永製菓)]

07 ありあけのハーバー [ありあけ]

08 シウマイ旅情 [崎陽軒]

09 チェルシーの唄 [明治製菓]

10 MC 03

11ドレミ

12 MC 04

13 気分を出してもう一度 [with 横山 剣 from クレイジーケンバンド]

14 MC 05

15 虹と雪のバラード [with 横山 剣 from クレイジーケンバンド]

16 MC 06

17 おもて寒いよね [with 横山 剣 from クレイジーケンバンド]

18 MC 07

19 甘い生活 [with 高野 寛]

20 MC 08

21 上海的旋律 [with 高野 寛]

22 Winter's tale [with 高野 寛]

23 MC 09

24 LOVE SO FINE 日本語詞:小西康陽

25 MC 10

26 きみみたいにきれいな女の子

27ピチカート・ファイヴ・メドレー(ベイビィ・ポータブル・ロック~BABY LOVE CHILD~ハッピー・サッド~SWEET SOUL REVUE~東京は夜の七時~恋のルール・新しいルール)

【7インチ・アナログ盤概要】

野宮真貴と少林兄弟「東京は夜の七時 c/wハッピー・サッド」

発売日:2018年11月3日(土)

仕様:7インチ・アナログ 1枚

価格:¥2,000(税抜)¥2,160(税込)

品番:UPKY-9017

内容:A面「東京は夜の七時」・B面「ハッピー・サッド」

⚫︎小西康陽編曲/プロデュース(両面共)

⚫︎カラー盤仕様

⚫︎着せ替えジャケット付

⚫︎「東京は夜の七時」リリース25周年記念盤

