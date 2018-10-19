県議補選１９日告示　福島市など５選挙区

県議補選の五選挙区（福島市、白河市・西白河郡、喜多方市・耶麻郡、田村市・田村郡、伊達市・伊達郡）は十九日、告示される。欠員はいずれも一で、二十八日投票の知事選と同時選となる。

伊達市・伊達郡選挙区は元伊達市議会議長の新人佐々木彰氏（５３）＝自民＝、元民主青年同盟県委員長の新人大橋沙織氏（２７）＝共産＝による選挙戦となる見通し。残る四選挙区は立候補予定者が一人のみで、無投票の公算が大きい。

福島市選挙区は元職丹治智幸氏（４６）＝自民＝、白河市・西白河郡選挙区は元県職員の新人三村博隆氏（４８）＝無所属＝、喜多方市・耶麻郡選挙区は元喜多方市議の新人渡部信夫氏（５８）＝自民＝、田村市・田村郡選挙区は元職先崎温容氏（４４）＝自民＝が立候補を表明している。

県選管委は十八日、各選挙区の同日時点の選挙人名簿登録者数（有権者数）を発表した。福島市は二十三万七千五百八十五人（男十一万四千七百九十人、女十二万二千七百九十五人）、白河市・西白河郡は九万一千九百五十五人（男四万五千六百十三人、女四万六千三百四十二人）、喜多方市・耶麻郡は六万四千八十五人（男三万六百四十八人、女三万三千四百三十七人）、田村市・田村郡は五万五千七百十四人（男二万七千三百七十九人、女二万八千三百三十五人）、伊達市・伊達郡は八万二千八百九十三人（男四万二百四十一人、女四万二千六百五十二人）。