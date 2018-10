今回解禁となった「ストーリーモード」は、魔物に襲われた王国の平和を取り戻すため旅に出る、見習い騎士のプリンセス「マデリーン」と幽霊犬・フリッツィーとの冒険が描かれている。ストーリーは児童文学作家描き下ろしのオリジナルとなっており、世界と時空を股にかけて展開されていく。

プレイヤーは主人公の「マデリーン」として、王国の民から寄せられるさまざまな悩みや問題を解決するために、10種の武器と3種のアーマーで湧き出る強敵や巨大なボスキャラと対峙しながら、トータル10のステージを攻略する。

■ストーリーモードの特徴

ゲームの進行とともに幽霊犬フリッツィーの能力が強化。マデリーン絶体絶命の局面で守ってくれる大切なお供のおかげで、プレイヤーは一人でも、独りではありません。王国民の悩みを解決したり、願い事を叶えてあげることでアイテムの強化に利用できるお金や収集アイテムを得ることができます。これらは各ステージに隠されていることもあり、探索の楽しみが広がります。

敵キャラや環境に合わせて、手持ちの武器を瞬時に切り替えることが可能です(アーケードモードでは武器の入手はランダムとなっており、プレイヤーが任意で切り替えることはできません)。各ステージには転移石があり、クリアしたステージ(マップ)間を自由に移動することが可能です。

9月の東京ゲームショウ2018で限定的に公開された「アーケードモード」は、この「ストーリーモード」の一部が融合されて全7つのステージから構成されています。前述のとおり、武器の入手はランダムとなっているため、いつどのタイミングで何の武器を入手するかによって、敵の攻略方法などを瞬時に判断し、使いこなす必要があります。

スリルと緊張感あふれる王道のアーケードゲームスタイルとなっており、スピード&パワープレイをとことん堪能いただけます。「ストーリーモード」と「アーケードモード」、お好みのプレイスタイルをチョイスして、「バトルプリンセス マデリーン」の世界をとことん味わい尽くしてみませんか?

Battle Princess Madelyn (C)2018 Causal Bit Games Inc., All Rights Reserved.Global Marketing by Hound Picked Games. Published and distributed by 3goo K.K.