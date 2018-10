「エオルゼアカフェ札幌」では店内がファイナルファンタジーXIVのアートなどで彩られるほか、限定メニューが登場します。

秋葉原や大阪の「ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ」で好評の特製ランチョンマットもご用意して、皆様のご来店をお待ちしております!

■エオルゼアカフェが札幌市に期間限定オープン!

11月6日(火)から12月9日(日)まで、北海道札幌市に「エオルゼアカフェ札幌」がオープンします。ファイナルファンタジーXIVに登場する北方の皇都「イシュガルド」をテーマに装飾した店内で、ゲームの世界観やキャラクターにちなんだメニューをお楽しみいただけます。

メニューや内装は秋葉原・大阪の「ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ」常設店を運営するパセラリゾーツとファイナルファンタジーXIV 開発・運営チームが完全監修!人気の定番メニューのほか、「エオルゼアカフェ札幌」でしか食べられない特製メニューも登場します。また、特製ランチョンマットのプレゼントに加え、ご注文数に応じて押印するスタンプラリーも秋葉原店・大阪店と同じく実施します。店頭では「ファイナルファンタジーXIV」のグッズ販売も予定していますので、ぜひお立ち寄りください。

メニューなどの詳細は今後、タワーレコード公式サイト(https://tower.jp/eorzeacafe)でお知らせいたします。

■「ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ 札幌出張店」概要

期間:2018年11月6日(火)~12月9日(日)

場所:TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店(北海道札幌市中央区南2条西4丁目ピヴォ5F)

https://tower.jp/restaurants/cafe/sapporopivot

営業時間:10:30~20:00

入場方法:予約チケットをお持ちの方優先。お席に空きがある場合は、チケットをお持ちでない方もご案内可能です。各回の開始15分前までに店頭にお越しください。

予約チケットについて

価格:1,000円(税込)

内容:お席の確保、1,000円(税込)分のお食事、特製ジョブコースター1枚

発売日:2018年10月23日(火)10:00

販売サイト:チケットぴあ(https://t.pia.jp/)

※発売日以降に「エオルゼアカフェ」でご検索ください。

公式サイト

https://tower.jp/eorzeacafe

(C) 2010 - 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.