〔交通事故死者〕千葉県で死亡事故相次ぎ2018年下期計51人に、都道府県別増加数ワースト続く(10/18)

10月18日(木)に袖ケ浦市と千葉市中央区でそれぞれ交通死亡事故が発生し、千葉県内で2018年計142人、7月以降の下期だけで計51人となりました。下期110日目での50人到達は上期(81日目)より29日遅くなっていますが、通年では前年同期比31人増、うち65歳以上の高齢者が70人(＋18)と約半数を占めています。

都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、愛知県(10/06)、埼玉県(10/13)、神奈川県(10/13)に次いで4県目です。

なお都道府県別増加数ワーストを受け、千葉県警は「交通死亡事故抑止年末緊急対策」として、10月19～27日、11月1～9日、12月1～9日の期間を中心に、街頭活動や広報活動等を展開しています。

【千葉県内での2018年交通事故死者数】(10月18日現在：速報値)

・ 1月：20人(＋6) うち高齢者15人(＋10)

・ 2月：12人(＋2) 5人(＋1)

・ 3月：21人(＋3) 11人(＋5)

・ 4月： 8人(±0) 5人(＋1)

・ 5月：15人(＋5) 9人(＋2)

・ 6月：15人(＋2) 7人(－1)

・ 7月：10人(－2) 3人(－3)

・ 8月：10人(＋5) 4人(＋2)

・ 9月：20人(＋6) 8人(＋2)

・10月：11人(＋4) 3人(－1)

・2.04日に1人の割合(上半期1.98日/下半期2.15日)

・都道府県別：総数2位 増減数1位 増減率5位 人口10万人比31位

・年間死者数：2017年154人 16年185人 15年180人 14年182人 13年201人

うち高齢者： 74人 99人 98人 95人 100人