〔交通事故死者〕千葉県で死亡事故相次ぎ2018年下期計51人に、都道府県別増加数ワースト続く(10/18)

10月18日(木)に袖ケ浦市と千葉市中央区でそれぞれ交通死亡事故が発生し、千葉県内で2018年計142人、7月以降の下期だけで計51人となりました。下期110日目での50人到達は上期(81日目)より29日遅くなっていますが、通年では前年同期比31人増、うち65歳以上の高齢者が70人(＋18)と約半数を占めています。
都道府県別での下期交通事故死者50人到達は、愛知県(10/06)、埼玉県(10/13)、神奈川県(10/13)に次いで4県目です。
なお都道府県別増加数ワーストを受け、千葉県警は「交通死亡事故抑止年末緊急対策」として、10月19～27日、11月1～9日、12月1～9日の期間を中心に、街頭活動や広報活動等を展開しています。

【千葉県内での2018年交通事故死者数】(10月18日現在：速報値)
・ 1月：20人(＋6)　うち高齢者15人(＋10)
・ 2月：12人(＋2)　　　　　　 5人(＋1)
・ 3月：21人(＋3)　　　　　　11人(＋5)
・ 4月： 8人(±0)　　　　　　 5人(＋1)
・ 5月：15人(＋5)　　　　　　 9人(＋2)
・ 6月：15人(＋2)　　　　　　 7人(－1)
・ 7月：10人(－2)　　　　　　 3人(－3)
・ 8月：10人(＋5)　　　　　　 4人(＋2)
・ 9月：20人(＋6)　　　　　　 8人(＋2)
・10月：11人(＋4)　　　　　　 3人(－1)

・2.04日に1人の割合(上半期1.98日/下半期2.15日)
・都道府県別：総数2位 増減数1位 増減率5位 人口10万人比31位
・年間死者数：2017年154人 16年185人 15年180人 14年182人 13年201人
　うち高齢者：　　　 74人　　　99人　　　98人　　　95人 　　100人

この記事へのお問い合わせ

This kiji is powered by

Follow

レスキューナウ

on

©株式会社レスキューナウ

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

寳來 英斗(Eito Hourai)

レスキューナウ危機管理情報センター

株式会社レスキューナウ 危機管理情報センタ(RIC24) 所属。各種交通情報配信を主管する。

寳來 英斗(Eito Hourai)の記事一覧を見る

トピック交通安全

このトピックを見る

災害対応ワークショップ

企業BCP向け。災害時の初動対応手順や訓練計画を、短時間集中のワークショップで作成いただけます。

詳細・受講お申込み