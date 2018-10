タレントの”こじるり”こと小島瑠璃子さんがインスタグラムの開設を報告。ファンからは「待ってました!」と歓喜の声が挙がっています。

■「Instagram、はじめました」

18日、スマホ片手に画面をみながら楽しそうに笑う写真で初投稿。コメントには「Instagram、はじめました」とシンプルなコメントを添えて、インスタデビューを果たしました。

Instagram、はじめました。

初投稿からわずか30分で1,500名のフォロワーがつき、19日11時現在ではおよそ5万人。おそるべし、こじるり人気。

さらに、こじるりさん自身は…あびる優さん、板野友美さん、河北麻友子さんなど、テレビ番組でも仲良しであることを公言している友人たちなど10アカウントをフォロー。

早速ストーリー機能や質問返しでフォロワーと交流を始めています。

■ツイッターでもお知らせ

こじるりさんは、ツイッターのアカウントも持っています。内容は主に番組やイベントの告知が多く、たまにネイルチェンジした様子をアップしている様子。

最近のツイッターでは、fumumuでもお伝えした、先日のタレントの菊地亜美さんの披露宴に参加していたこじるりさんがコメントを投稿。

インスタ開設後は、「ツイッターも大事にするのでこれからもよろしくお願いします」と呼びかけています。

■「キター!」「本人じゃないと思った」

今まで、交流のある方たちのインスタに登場することはありましたが、自身のアカウント開設に「やっとはじめたー!」と待ちわびていたファンから喜びの声が寄せられています。

中には、突然のインスタ開設に「本人じゃないと思った」との声も。

「キター! 本人じゃないと思ったけど、ツイッターみて確信。本人だ!」

「待ってたよ! これからフォロワーがどんどん増えるんだろうな~」

「インスタは、もっとプライベートな一面が見られると嬉しいな」

「忙しいと思うから、無理しないでほどほどに楽しんでね」

■「インスタ始めてから明るくなった気がする」

なぜ急にインスタをはじめる気になったのか、気になるところですが…。7月、自身のツイッターにミッツマングローブさんとのツーショットを投稿した際、「ミッツさんインスタ始めてから明るくなった気がする笑」とコメント。

ストーリーに来た質問には、フォロワーが126万人もいる河北さんに”説得力がハンパない”熱弁をされて、インスタを始めたと答えていますが、ミッツ姐さんの影響もあったかもしれませんね。

(文/fumumu編集部・冬野 とまと)