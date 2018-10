「ワールド オブ ファイナルファンタジー マキシマ」公式Twitterアカウントをフォロー&リツイートしてくれた方の中から抽選で15名様に豪華賞品をプレゼントいたします。

■「野村哲也サイン入り PS4 Pro+ワールド オブ ファイナルファンタジー ソフトセット」 1名様

※PS4 Pro ジェット・ブラック1TB(CUH-7100BB01)と「ワールド オブ ファイナルファンタジー」ソフトのセットです。

■「ワールド オブ ファイナルファンタジー 公式コンプリートガイド」 1名様

※本書に付属する封入特典プロダクトコードは本書発売当時(2016年11月)のものです。

※有効期限が終了しているため、プロダクトコードはご使用になれません。予めご了承ください。

■「ワールド オブ ファイナルファンタジー オリジナルアートブック(海外版)」 3名様

※海外版限定ボックスに封入されていたアートブックです。

※限定版の販売はすでに終了しております。

※表記はすべて英語となります。予めご了承ください。

■「ワールド オブ ファイナルファンタジー オリジナルミニサントラ」 3名様

※限定版モリモリボックスに封入されていたミニサウンド

トラックです。

※限定版の販売はすでに終了しております。

■「ワールド オブ ファイナルファンタジー アクリルキーホルダーセット」 1名様

※ラァン、レェン、タマのセットです。

■「ワールド オブ ファイナルファンタジー アクリルキーホルダー」 6名様

※各キャラクター単体です。

※キャラクターはお選びいただけません。

参加方法

1. 公式Twitter(@woff_jp)をフォロー

2. 「#ワールドオブFF マキシマプレゼントCP」のハッシュタグがついたツイートをリツイート!

詳細は、キャンペーンページをご確認ください。

https://www.jp.square-enix.com/WOFF/MAXIMA/rtcp18

(C) 2016,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/YASUHISA IZUMISAWA