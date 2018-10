■DD受注限定企画「NieR:Automata×Dollfie Dream」

ご予約期間:2018年10月20日(土)~2018年12月2日(日)

受付店舗:全国のボークスDD取扱店舗、秋葉原ホビー天国、通信販売(ウェブ、電話)

商品お届け:2019年秋頃予定

特設ウェブサイト

http://www.volks.co.jp/nierautomata/

Dollfie Dream Dynamite「2B(ヨルハ二号B型)」

原型制作:みさきせりか(造形村)

ドレス製作:ボークス・ドール企画室

瞳:レジンアイ「2B(ヨルハ二号B型)」オリジナル虹彩・18mm

ウィッグ:「2B(ヨルハ二号B型)」新型オリジナルスタイル、DDサイズ仕様

ヘッド:「2B(ヨルハ二号B型)」オリジナルヘッド採用

ボディ:DDdyベースボディ(DD-f³)・セミホワイト肌、寄せ胸(フラットVer.)採用

セット内容:ドール本体、ウィッグ、ヘアバンド、戦闘用ゴーグル、トップス、スカート、アームカバー、ショーツ、ボディタイツ、ソックス、ブーツ、グローブパーツ、刀用グローブパーツ、手首フレーム(黒)、刀(白の契約)、刀用タッセル飾り、ポッド(042)、ポッド用台座

価格:88,000円(税抜)

Dollfie Dream「9S(ヨルハ九号S型)」

原型制作:みさきせりか(造形村)

ドレス製作:ボークス・ドール企画室

瞳:レジンアイ「9S(ヨルハ九号S型)」オリジナル虹彩・18mm

ウィッグ:「9S(ヨルハ九号S型)」新型オリジナルスタイル、DDサイズ仕様

ヘッド:「9S(ヨルハ九号S型)」オリジナルヘッド採用

ボディ:DDベースボディ(DD-f³)・セミホワイト肌、ボーイタイプ採用

セット内容:ドール本体、ウィッグ、戦闘用ゴーグル、チョーカー、ジャケット、パンツ、グローブ付きハンド、手首フレーム(黒)、ボディタイツ、ソックス、ボディバッグ、ブーツ、ポッド(153)、ポッド用台座

価格:78,000円(税抜)

製品のご注意事項

写真はサンプルです。商品の内容が一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ドレスの色がドール本体に色移りする場合がございます。ご注意ください。

ウィッグカラーがドール本体に色移りする場合がございます。色移り防止用「ヘッドキャップ」(別売)をぜひご利用ください。

本体はソフトビニール製です。高温になるところを避けて保管してください。

商品は縫製など大変繊細にできておりますので、お取り扱いには十分お気をつけください。

DDdy「2B(ヨルハ二号B型)」はノーマルハンド(DDII-H-01-SW)採用です。

DD「9S(ヨルハ九号S型)」はノーマルハンド(デカハンドVer.)(DDII-H-01B-SW)採用です。

(C) 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.