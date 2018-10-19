＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（28）】世界王者を破ったカン・クムスン（北朝鮮）、世界一を奪取できるか…男子フリースタイル57kg級

※10月18日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。
昨年優勝の高橋侑希（ALSOK）は、アジア大会でアジア選手権優勝のカン・クムスン（北朝鮮）に敗れ、“挑戦者”として世界選手権へ臨むことになった。ただ、北朝鮮はこれまで、アジア大会に一番手、世界選手権に二番手という派遣もやってきたので、今大会には昨年5位のヨン・ハクジン、世界軍隊選手権優勝のパク・ウングウォンが出てくる可能性もある。
アジア大会でカン・クムスンを破って優勝したベカバヤール・エルデネバト（モンゴル）は、昨年の大会で高橋と大接戦をしての3位。世界一になる可能性は秘めている。
欧州選手権を2年連続で制しているギオルギ・エディシェラシビリ（アゼルバイジャン＝元ジョージア）、同2位で1月のヤリギン国際大会（ロシア）も制しているザウール・ウグエフ（ロシア）、米国からセルビアに国籍を変え、欧州選手権3位、9月のジオルコウスキ国際大会（ポーランド）優勝のステバン・ミチッチ、同じく欧州選手権3位のウラジスラフ・アンドレエフ（ベラルーシ）らが、アジア勢を追い落とせるか。
キューバからは、昨年のU-23世界選手権優勝で、今年のパンアメリカン選手権優勝のレイネリ・アンドレウ・オルテガが出てくるだろう。優勝争いに食い込めるか。
2017～2018年主要大会成績
【2017年世界選手権】
［1］高橋侑希（日本）
［2］Gilman, Thomas（米国）
［3］Yatsenko, Andrey（ウクライナ）
［3］Erdenebat, Bekhbayar（モンゴル）
［5］Dubov, Vladimir（ブルガリア）
［5］Jong, Hak-Jin（北朝鮮）
【2018年欧州選手権】
［1］Edisherashvili, Giorgi（アゼルバイジャン）
［2］Uguev, Zaur（ロシア）
［3］Micic, Stevan（セルビア）
［3］Andreev, Vladislav（ベラルーシ）
［5］Metreveli Vartanov, Levan（スペイン）
［5］Jaburyan, Mihran（アルメニア）
【2018年アジア大会】
［1］Erdenebat, Bekhbayar（モンゴル）
［2］Kang, Kumsong（北朝鮮）
［3］高橋侑希（日本）
［3］Atrinagharchi, Reza（イラン）
【2018年アジア選手権】
［1］Kang, Kumsong（北朝鮮）
［2］Shavkatov, Makhmudjon（ウズベキスタン）
［3］長谷川敏裕（日本）
［3］Ismailov, Zhandos（カザフスタン）
【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Andreu Ortega, Reineri（キューバ）
［2］Tigreros Urbano, Oscar Eduardo（コロンビア）
［3］Ramirez Beltre, Juan Rubelin（ドミニカ共和国）
［3］Gilman, Thomas（米国）