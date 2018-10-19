＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（29）】世界一をかけて須﨑優衣（早大）とマリア・スタドニク（アゼルバイジャン）が激突か…女子50kg級

※10月18日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。
昨年48kg級優勝の須﨑優衣（早大）と、2016年リオデジャネイロ・オリンピック48kg級2位で今年の欧州選手権優勝のマリア・スタドニク（アゼルバイジャン）の闘いとなろう。今年2月のクリッパン女子国際大会（スウェーデン）で初対戦し、終了間際に須﨑が追いついて2－2ながら勝利を挙げた。次の闘いではどちらに転ぶか分からない大接戦。今大会での闘いは、どうなるか。
昨年2位のアリナ・エミリア・ブク（ルーマニア）は、今年の欧州選手権2位、6月の中国オープン優勝と力を見せた。昨年に続いての決勝進出なるか。昨年の大会で須﨑と接戦を展開したキム・ソンヒャン（北朝鮮）は、1月のヤリギン国際大会（ロシア）では入江ゆきに敗れて2位、アジア大会も入江に負けて3位。日本選手には分が悪い。
昨年のU-23世界選手権48kg級優勝で今年の欧州選手権3位のエビン・デミルハン（トルコ）、パンアメリカン選手権優勝のウィットニー・コンダー（米国）らが優勝争いに割って入れるか。
2017～2018年主要大会成績
【2017年世界選手権48kg級】
［1］須﨑優衣（日本）
［2］Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）
［3］Kim, Son-Hyang（北朝鮮）
［3］Demirhan, Evin（トルコ）
［5］Chyryk, Violeta（ベラルーシ）
［5］Anthony, Victoria（米国）
【2018年欧州選手権】
［1］Stadnik, Mariya（アゼルバイジャン）
［2］Vuc, Alina Emilia（ルーマニア）
［3］Dadasheva, Milana（ロシア）
［3］Demirhan, Evin（トルコ）
［5］Stankevich, Ksenia（ベラルーシ）
［5］Gorria Goni, Aintzane（スペイン）
【2018年アジア大会】
［1］Vinesh（インド）
［2］入江ゆき（日本）
［3］Kim, Son-Hyang（北朝鮮）
［3］Kim, Hyung-Joo（金亨柱＝韓国）
【2018年アジア選手権】
［1］Lei, Chun（中国）
［2］Vinesh（インド）
［3］Erdenesukh, Narangerel（モンゴル）
［3］入江ゆき（日本）
【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Conder, Whitney（米国）
［2］Castillo Hidalgo, Carolina（コロンビア）
［3］Diaz Munoz, Mariana（メキシコ）
［3］Dufour, Jade Marie（カナダ）