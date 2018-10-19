＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（30）完】アジア選手権優勝の田野倉翔太（東京・自由ヶ丘学園高教）が抜け出すか…男子グレコローマン55kg級

※10月18日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。
新たな階級。59kg級から落とす選手は少ないとみられ、まったく新たな闘いが展開されよう。アジア選手権優勝の田野倉翔太（東京・自由ヶ丘学園高教）も優勝候補の一人。3月のブルガリアでの国際大会はドグス・アヤジ（トルコ）、7月のトルコでの国際大会はエクレム・オエズターク（トルコ）に敗れており、どちらが出てきても壁となる。
欧州選手権優勝のエルダニズ・アジズリ（アゼルバイジャン）は60kg級に上げたもよう。欧州選手権3位でU-23欧州選手権優勝のヌグザリ・ツルツミア（ジョージア）、ロシアの代表が予想され、9月のセルビアでの国際大会優勝のバシリ・トポエフ、またはロシア王者で同2位のビタリ・カラロエフらが世界の舞台でどこまでやるか。
アルメニアからブラジルに国籍を変え、パンアメリカン選手権を制したサルギス・カチャタリャン（ブラジル）の世界での闘いぶりはどうか。
2017～2018年主要大会成績
【2017年世界選手権59kg級】
［1］文田健一郎（日本）
［2］Ainagulov, Meirambek（カザフスタン）
［3］Maryanyan, Stepan（ロシア）
［3］Kim, Seung-Hak（韓国）
［5］Zholchubekov, Kanybek（キルギス）
［5］Tsymbaliyuk, Dmitriy（ウクライナ）
【2018年欧州選手権】
［1］Azizli, Eldaniz（アゼルバイジャン）
［2］Maegisalu, Helary（エストニア）
［3］Oeztuerk, Ekrem（トルコ）
［3］Tsurtsumia, Nugzari（ジョージア）
［5］Petrov, Nedyalko（ブルガリア）
［5］Topoev, Vasily（ロシア）
【2018年アジア選手権】
［1］田野倉翔太（日本）
［2］Sharshenbekov, Zholaman（キルギス）
［3］Zhakansha, Horlan（カザフスタン）
［3］Kumar, Rajender（インド）
【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Khachataryan, Sargis（ブラジル）
［2］Nowry, Max Emiliano（米国）
［3］Escobar Amador, Brandon Jesus（ホンジュラス）
［4］Plaza Sanchez, Mauricio David（メキシコ）