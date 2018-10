■10月23日にリリース決定!

「東京コンセプション」のリリース日を10月23日(火)に決定いたしました。「東京コンセプション」は”究極簡単ノーストレスな時間泥棒ゲーム”をコンセプトにした、誰もが気軽に爽快感あふれるバトルを楽しむことができるシンプル操作の3DRPGです。豪華クリエイターや人気声優陣が多数参加し、現代東京を舞台に”人間と妖怪の絆”や”輪廻”を巡る物語をスタイリッシュに描き出しています。

■事前登録者数50万人突破!結界石3,500個<ガチャ14回分>の配布が確定!

「東京コンセプション」の事前登録者数が50万人を突破いたしましたので、結界石3,500個<ガチャ14回分>の配布が確定しました!引き続き、事前登録は受付中です。ぜひご登録ください。

また、公式Twittrでは、10,000円分のギフトコードが当たる「リリース決定記念キャンペーン」を実施中です。詳細は「東京コンセプション」公式Twitterアカウント(@tocon_pr)をご覧ください。

キャンペーンツイート

https://twitter.com/tocon_pr/status/1052054273100369920

