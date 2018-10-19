室蘭市体協スポーツ表彰に功労賞４人、優秀賞は５人

室蘭市体育協会の２０１８年度（平成３０年度）スポーツ表彰の受賞者（団体）が決まった。功労賞は４個人、優秀賞５個人、奨励賞３８個人７団体。表彰式は１１月３日午後５時から蓬らい殿で行われる。

加藤信一さん

野田泰典さん

赤神良子さん

加藤敬之さん

【功労賞】

▽加藤信一さん（６０） １９９８年（平成１０年）から現在まで室蘭地方陸上競技協会の理事、室蘭市陸上競技少年団の代表を務め、選手の育成に尽力した。

▽野田泰典さん（６３） １９８９年（平成元年）から２０１５年まで室蘭相撲連盟の理事、１５年から現在まで常任理事。相撲道の発展に尽力した。

▽赤神良子さん（６４） １９９７年（平成９年）から現在まで室蘭市武術太極拳連盟会長を務め、室蘭市や近隣市町村における武術太極拳の発展・普及に努めた。

▽加藤敬之さん（７６） ２００１年（平成１３年）から室蘭歩くスキー協会理事、副理事長を歴任。０６年から現在まで副会長、協会の中心的な存在として技術指導や行事の企画運営に力を発揮。

【優秀賞】

▽個人 西島恭平、樋口和真、佐藤吏、恒遠智、恒遠玲子

【奨励賞】

▽個人 高山なお、松居蒼真、小松瑞夏、一橋諒、藤田航平、小林和奏、宇都宮桃奈、安住茉菜、高橋美月、石川空、黒木翔太、内海修、内海大輔、黒沢明日香、原田翔斗、大澤達也、中川千咲音、田部時生、中川開、太田蓮、工藤蒼大、田村隆紀、星千春、竹村正敏、吉野幸広、今井楽永、岩本莉歩、中尾祐大朗、牛間木義広、戎幸子、瀧脇広基、上田翔太、川浪里奈、長尾真史、細野敏明、岸田喜孝、池内人三、上田幸彦

▽団体 北海道大谷室蘭高校女子サッカー部、桜蘭中学校サッカー部、室蘭シニア５０サッカークラブ、室蘭シニア６０サッカークラブ、室蘭アイスバーズ、室蘭市Ｂ＆Ｇ海洋センター、荒くれ羽球部